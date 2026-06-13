Alias “Niño Guerrero”, prófugo desde 2023 y considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue abatido en un operativo que ambos gobiernos calificaron como un golpe contra el crimen organizado transnacional.

El gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua, durante una operación realizada en el estado Bolívar, al sur del país, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Comunicación e Información venezolano, que detalló que durante el operativo se produjeron enfrentamientos con integrantes de estructuras criminales, instancia en la que el líder de la banda fue “neutralizado”. Además, señalaron que la acción contó con intercambio de información de inteligencia y apoyo tecnológico especializado.

Trump anunció el operativo

La confirmación de Caracas se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara a través de Truth Social que el Comando Sur estadounidense ejecutó una operación “rápida y letal” contra el cabecilla del Tren de Aragua. Según el mandatario, la misión fue coordinada estrechamente con las autoridades venezolanas.

Posteriormente, distintas autoridades estadounidenses confirmaron que la operación se había desarrollado durante la semana y que tuvo como objetivo principal desarticular la estructura de mando de la organización criminal.