Muere “Niño Guerrero”: Venezuela y Estados Unidos confirman caída del líder del Tren de Aragua
- Sábado 13 de junio de 2026
- 10:49 hrs
Alias “Niño Guerrero”, prófugo desde 2023 y considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue abatido en un operativo que ambos gobiernos calificaron como un golpe contra el crimen organizado transnacional.
El gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua, durante una operación realizada en el estado Bolívar, al sur del país, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
La información fue dada a conocer por el Ministerio de Comunicación e Información venezolano, que detalló que durante el operativo se produjeron enfrentamientos con integrantes de estructuras criminales, instancia en la que el líder de la banda fue “neutralizado”. Además, señalaron que la acción contó con intercambio de información de inteligencia y apoyo tecnológico especializado.
Trump anunció el operativo
La confirmación de Caracas se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara a través de Truth Social que el Comando Sur estadounidense ejecutó una operación “rápida y letal” contra el cabecilla del Tren de Aragua. Según el mandatario, la misión fue coordinada estrechamente con las autoridades venezolanas.
Posteriormente, distintas autoridades estadounidenses confirmaron que la operación se había desarrollado durante la semana y que tuvo como objetivo principal desarticular la estructura de mando de la organización criminal.
Quién era “Niño Guerrero”
Héctor Guerrero Flores era considerado el principal líder del Tren de Aragua, grupo criminal surgido en Venezuela y que posteriormente expandió sus operaciones a diversos países de América Latina.
Las autoridades lo vinculaban a delitos como tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de dinero y otras actividades asociadas al crimen organizado transnacional. Además, permanecía prófugo desde 2023, luego de escapar de la cárcel de Tocorón durante un operativo de seguridad.
Reacciones tras la muerte del líder criminal
La muerte de Guerrero ha generado reacciones en distintos países de la región debido a la expansión que alcanzó el Tren de Aragua durante los últimos años.
En Chile, el gobierno calificó el hecho como un golpe relevante contra una organización que ha sido vinculada a diversos delitos de alto impacto y que mantiene investigaciones abiertas en distintas regiones del país.
Las autoridades venezolanas y estadounidenses señalaron que las investigaciones contra integrantes de la organización continuarán, pese a la muerte de quien era considerado su principal líder.