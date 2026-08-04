Confirman dos muertes en EE.UU. por brote de ciclosporiasis asociado a lechugas

Las autoridades de Michigan informaron el fallecimiento de dos pacientes con enfermedades de base. El parásito, transmitido por alimentos, ha contagiado a miles de personas, motivando el retiro de productos de origen mexicano.

Las autoridades de Michigan, en Estados Unidos, confirmaron este lunes las dos primeras muertes asociadas a un brote de ciclosporiasis, un parásito transmitido a través de lechugas contaminadas que afecta a varios estados del país.

Los dos fallecidos presentaban problemas de salud previos. Según los registros médicos, estas condiciones se agravaron con los efectos de la grave infección intestinal, derivando en cuadros de deshidratación y debilidad muscular.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan declinó entregar información adicional sobre las víctimas.

Sin embargo, a través de su sitio web, el organismo precisó que ambas personas padecían "afecciones de salud subyacentes importantes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación".

Impacto del brote y miles de contagios

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico que contamina alimentos o agua. Provoca cuadros de diarrea grave que pueden durar desde unos pocos días hasta varias semanas y requiere tratamiento con antibióticos.

Pese a los decesos, las autoridades sanitarias recalcaron que esta infección no suele ser una enfermedad mortal.

Desde que estalló el brote a principios de mayo, solo en Michigan se han registrado 11.234 contagios, incluyendo 193 personas que requirieron hospitalización.

A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identificaron más de 18.000 casos autóctonos esta temporada. De esa cifra, 6.707 están confirmados y otros 11.500 permanecen bajo análisis de laboratorio, según consignó CNN.

Investigación y retiro de productos

Los organismos sanitarios iniciaron la investigación hace unas semanas, indagando inicialmente a la cadena de comida rápida Taco Bell por su supuesta relación con el brote en al menos nueve estados.

La emergencia, sin embargo, apuntó a un problema de mayor alcance relacionado con el suministro de vegetales.

El 17 de julio, la empresa agroalimentaria Taylor Farms publicó un comunicado anunciando el retiro voluntario del mercado de "toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente". La firma aclaró que los productos actualmente a la venta no están afectados.

Los CDC explican que los casos de ciclosporiasis suelen aumentar durante la primavera y el verano en Estados Unidos, pero este año la cifra se disparó por el brote asociado a estas lechugas.

Pese a la emergencia, Laina Stebbins, portavoz del Departamento de Salud de Michigan, señaló a The New York Times: “Tenemos cada vez más confianza en que el brote está disminuyendo”.