El presunto autor fue detenido en Santa Cruz luego de un operativo policial. Las autoridades encontraron el arma y prendas utilizadas en el asalto, aunque el dinero sustraído aún no ha sido recuperado.

Un empresario chileno fue detenido en Bolivia tras ser identificado como el presunto autor de un robo armado a una sucursal bancaria en la ciudad de Santa Cruz, hecho que, según la Fiscalía de ese país, habría cometido para enfrentar las deudas que mantenía luego de la quiebra de su negocio.

El asalto ocurrió el pasado 20 de julio en una entidad financiera ubicada en el sector de Equipetrol y es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) junto al Ministerio Público boliviano.

Fiscalía: utilizó parte del dinero para pagar deudas

El fiscal Carlos Gutiérrez, a cargo de la investigación, confirmó que el detenido es un ciudadano extranjero y señaló que los antecedentes apuntan a que sería de nacionalidad chilena.

Durante el operativo, las autoridades incautaron el arma de fuego presuntamente utilizada en el robo, además de prendas de vestir que habría usado el día del asalto.

Según explicó el persecutor, el hombre fue identificado gracias al análisis de cámaras de seguridad y por características físicas como los tatuajes que mantiene en ambos brazos.

Además, indicó que el imputado cambió de domicilio poco antes de ser detenido y que habría utilizado parte del dinero sustraído para pagar deudas derivadas del fracaso de su actividad comercial.