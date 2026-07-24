LeBron James deja los Lakers y oficializa su fichaje por Philadelphia 76ers

El alero de 41 años confirmó su llegada a la franquicia de Pensilvania por dos temporadas. El estadounidense buscará un nuevo campeonato de la NBA junto a figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown.

A sus 41 años, LeBron James anunció que es nuevo jugador de los Philadelphia 76ers. El alero deja Los Ángeles Lakers tras ocho temporadas y firma un contrato de 8 millones de dólares por dos años, con opción a extenderlo a un tercero.

A través de sus redes sociales, el basquetbolista descartó los rumores que lo acercaban a Miami Heat y explicó su decisión de mantenerse activo en la NBA.

"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido", escribió el deportista.

En su relato, James reconoció que el descanso le permitió reflexionar y confirmar que mantiene la motivación para seguir compitiendo al más alto nivel.

"Todavía amo de verdad este juego, y tengo más para dar", afirmó. "Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato".

Refuerzo estelar en Pensilvania

La llegada de James consolida a los 76ers como principales candidatos al anillo de la NBA. El jugador justificó su elección apostando por el potencial de la franquicia.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más", sostuvo.

En su mensaje, también dedicó palabras a sus exequipos: "Gracias LA. Miami siempre te amaré y el noreste de Ohio siempre será mi hogar".

El equipo de Pensilvania suma a James a un plantel que ya cuenta con Tyrese Maxey y Joel Embiid, además del escolta Jaylen Brown, incorporado este mes tras un traspaso con los Boston Celtics.

Durante la pasada campaña, Philadelphia finalizó en la séptima posición de la Conferencia Este con un balance de 45-37. La franquicia alcanzó la segunda ronda de los playoffs tras superar en siete partidos a los Celtics, pero luego fue barrida por los New York Knicks, quienes terminaron levantando el título.

Por su parte, James cerró su último año con los Lakers disputando 60 partidos, en los que promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes.