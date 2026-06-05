Ante el aumento del riesgo de importación de casos, las autoridades sanitarias llamaron a revisar el esquema de vacunación contra el sarampión, especialmente en personas que viajarán al extranjero.

El Ministerio de Salud (Minsal) reforzó su estrategia de prevención frente a los casos importados de sarampión detectados recientemente, llamando a la población a revisar su esquema de vacunación y adoptar medidas de protección, especialmente antes de realizar viajes al extranjero.

Aunque Chile mantiene eliminada la circulación endémica de esta enfermedad desde 1992, las autoridades advierten que la presencia de brotes en distintos países mantiene vigente el riesgo de importación de nuevos casos.

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente mediante el contacto directo con gotitas respiratorias provenientes de personas infectadas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y la aparición de manchas o erupciones en la piel que suelen extenderse por varios días.

Entre las complicaciones asociadas a la enfermedad figuran otitis media, neumonía, diarrea y, en casos poco frecuentes, encefalitis.

Las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud si una persona presenta manchas en la piel acompañadas de fiebre superior a 38 grados, conjuntivitis, dolor articular o inflamación de ganglios.