Minsal refuerza vacunación contra el sarampión: revisa si necesitas una dosis antes de viajar
- Viernes 5 de junio de 2026
- 19:46 hrs
Ante el aumento del riesgo de importación de casos, las autoridades sanitarias llamaron a revisar el esquema de vacunación contra el sarampión, especialmente en personas que viajarán al extranjero.
El Ministerio de Salud (Minsal) reforzó su estrategia de prevención frente a los casos importados de sarampión detectados recientemente, llamando a la población a revisar su esquema de vacunación y adoptar medidas de protección, especialmente antes de realizar viajes al extranjero.
Aunque Chile mantiene eliminada la circulación endémica de esta enfermedad desde 1992, las autoridades advierten que la presencia de brotes en distintos países mantiene vigente el riesgo de importación de nuevos casos.
¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente mediante el contacto directo con gotitas respiratorias provenientes de personas infectadas.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y la aparición de manchas o erupciones en la piel que suelen extenderse por varios días.
Entre las complicaciones asociadas a la enfermedad figuran otitis media, neumonía, diarrea y, en casos poco frecuentes, encefalitis.
Las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud si una persona presenta manchas en la piel acompañadas de fiebre superior a 38 grados, conjuntivitis, dolor articular o inflamación de ganglios.
¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?
El Minsal identificó varios grupos que deben revisar su situación de vacunación, especialmente si tienen previsto viajar fuera del país.
Entre ellos se encuentran:
Personas nacidas entre 1971 y 1981 que no cuenten con dos dosis certificadas de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas).
Lactantes entre 6 y 11 meses con 29 días de edad.
Niños mayores de un año que solo hayan recibido una dosis de la vacuna.
Niños, niñas y adolescentes que no tengan acreditadas dos dosis de la vacuna SRP.
Estudiantes o trabajadores que necesiten acreditar vacunación para viajar o residir en otro país.
Las autoridades precisaron que la vacunación se ajustará según la edad y el historial de inmunización de cada persona.
¿Dónde vacunarse contra el sarampión en Chile?
La vacuna contra el sarampión es gratuita para todas las personas que se encuentren en territorio chileno, independiente de su nacionalidad.
La inmunización está disponible en vacunatorios públicos y también en centros privados que mantienen convenio con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.
Chile mantiene eliminada la enfermedad, pero persiste el riesgo
Si bien Chile logró eliminar la transmisión endémica del sarampión hace más de tres décadas, la autoridad sanitaria recuerda que los viajes internacionales y la circulación del virus en otros países pueden favorecer la aparición de casos importados.
Por ello, el llamado es a mantener los esquemas de vacunación al día y consultar oportunamente ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad, contribuyendo así a evitar nuevos brotes en el país.