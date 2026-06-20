La Policía de Investigaciones logró identificar a más de la mitad de los niños incluidos en el informe, mientras continúan las diligencias para ubicar a los restantes.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, informó avances en la investigación relacionada con los niños y adolescentes haitianos incluidos en un preinforme de la Contraloría General de la República, documento que generó preocupación por el desconocimiento inicial del paradero de decenas de menores que ingresaron a Chile mediante procesos de reunificación familiar.

La autoridad destacó que durante las últimas horas la Policía de Investigaciones (PDI) logró importantes resultados en las diligencias destinadas a esclarecer la situación de estos menores.

PDI identifica a 33 de los 64 niños incluidos en el informe

Según explicó la ministra, la PDI logró ubicar e identificar a 33 de los 64 niños y adolescentes mencionados en el preinforme de Contraloría.

De acuerdo con la información recopilada por la policía, todos ellos se encuentran actualmente junto a sus familias.

"Respecto del caso de los niños haitianos que ha conmovido al país, ayer tuvimos un primer avance importante. La PDI logró identificar a 33 de los 64 niños y adolescentes contenidos en el preinforme de Contraloría, quienes efectivamente están con sus familias", señaló Wulf.

La secretaria de Estado aseguró que la prioridad ahora es encontrar al resto de los menores para verificar su situación y garantizar su protección.

Gobierno mantiene fuerza de tarea para ubicar a los menores

La ministra recordó que el Ejecutivo mantiene activa una fuerza de tarea interinstitucional destinada a reunir antecedentes y coordinar acciones entre distintos organismos públicos.

El objetivo de esta instancia es apoyar las diligencias investigativas lideradas por la PDI y consolidar información sobre el estado de los niños y adolescentes involucrados.

Según explicó Wulf, el trabajo conjunto busca fortalecer la coordinación entre instituciones y agilizar la localización de los menores que aún no han sido encontrados.