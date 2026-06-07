Ministra Arzola por ''vaciamiento'' de cuentas de deudores del CAE: ''Hubo muchos avisos previos''

La autoridad de Gobierno aseguró que los niveles de morosidad que hay actualmente, hacen que el CAE y el financiamiento a la educación superior sean "insostenibles".

Este domingo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a las múltiples denuncias en redes sociales sobre el "vaciamiento" de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Cabe recalcar que hace unos días, la Tesorería General de la República (TGR) anunció que, por instrucción del Gobierno, comenzaría a cobrar a los morosos, partiendo por quienes tienen rentas superiores a los 5 millones de pesos, y también con embargos a quienes no han regularizado su situación.

En entrevista con el programa "Mesa Central" de Canal 13, la autoridad de Gobierno comentó que "venimos de una situación en que a los deudores se les decía que iban a condonar la deuda, y la señal fue que dejaran de pagar", refiriéndose a las promesas del expresidente Gabriel Boric.