Ministra Arzola por ''vaciamiento'' de cuentas de deudores del CAE: ''Hubo muchos avisos previos''
- Domingo 7 de junio de 2026
- 16:42 hrs
Fotografía: Mineduc.
La autoridad de Gobierno aseguró que los niveles de morosidad que hay actualmente, hacen que el CAE y el financiamiento a la educación superior sean "insostenibles".
Este domingo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a las múltiples denuncias en redes sociales sobre el "vaciamiento" de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Cabe recalcar que hace unos días, la Tesorería General de la República (TGR) anunció que, por instrucción del Gobierno, comenzaría a cobrar a los morosos, partiendo por quienes tienen rentas superiores a los 5 millones de pesos, y también con embargos a quienes no han regularizado su situación.
En entrevista con el programa "Mesa Central" de Canal 13, la autoridad de Gobierno comentó que "venimos de una situación en que a los deudores se les decía que iban a condonar la deuda, y la señal fue que dejaran de pagar", refiriéndose a las promesas del expresidente Gabriel Boric.
En este sentido, la ministra asegura que la morosidad que existe hoy en día, hace que el CAE y el financiamiento a la educación superior sean "insostenibles".
"Hubo muchos avisos previos y otras etapas en que podían acercarse a hacer convenios, y ahora también van a poder hacerlo. Espero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley", detalló Arzola.
La autoridad también indicó que se está avanzando con los morosos que mantienen rentas más altas, por lo que hizo un llamado a que "quienes tengan menores ingresos, vayan y realicen las medidas para pagar a tiempo, y evitar cosas como estas".
Mientras tanto, la bancada de parlamentarios del Frente Amplio ofició a la tesorería para conocer más antecedentes sobre el tema.