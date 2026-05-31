Qué es de Mara Sedini y Trinidad Steinert tras el cambio de gabinete: Una de ellas está en Miami

A casi dos semanas de haber abandonado sus cargos como ministras, una investigación de La Tercera reveló el presente de las dos exautoridades.

A casi dos semanas de aquel acontecimiento, una investigación de La Tercera reveló cuál es la situación actual de ambas exministras , quienes duraron 69 días en sus respectivos cargos.

El 19 de mayo se realizó el primer cambio de gabinete del Gobierno del Presidente José Antonio Kast , donde se removió a Mara Sedini de la Vocería de Gobierno, y a Trinidad Steinert de la cartera de Seguridad.

En el caso de la exvocera, el medio citado asegura que no esperaba dejar el cargo y que la decisión la impactó personalmente, ya que consideraba que había mejorado su desempeño comunicacional.

Por el momento, Sedini decidió tomar distancia de la política y actualmente está en la ciudad de Miami, Estados Unidos, junto a su familia, en un viaje para desconectarse de la intensa agenda que enfrentó en el Gobierno.

Por otro lado, Steinert se fue a descansar a la playa junto a sus seres cercanos y su futuro laboral sigue siendo materia de análisis, ya que anteriormente contaba con una extensa carrera en el Ministerio Público.

De hecho, al momento de aceptar la invitación del Presidente Kast para integrarse a su gabinete, manifestó las implicancias personales y profesionales que tiene abandonar una trayectoria de más de dos décadas.

Según el mismo medio, la exfiscal tendría una conversación con el mandatario después de la Cuenta Pública, que se realizará este lunes 1 de junio.