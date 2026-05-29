Expectativas del Diputado Germán Verdugo sobre primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

El Parlamentario por el Maule planteó que las prioridades deben centrarse en seguridad, apoyo al sector agrícola y aceleración de las obras de conectividad para las comunas de la Región del Maule.

A pocos días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el diputado por el Distrito 17, Germán Verdugo Soto, manifestó sus expectativas respecto de los anuncios que realizará el Mandatario, enfatizando la necesidad de que el Gobierno presente compromisos claros, plazos definidos y metas medibles para responder a las principales demandas de las regiones.

El parlamentario señaló que una de las prioridades debe ser el fortalecimiento de la seguridad pública, especialmente en zonas que están fuera de la Región Metropolitana. “Como diputado del Maule, espero que la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast presente un cronograma de ejecución concreto y con metas medibles. Nuestra prioridad principal es la seguridad. El Maule requiere una estrategia policial que no se limite a la Región Metropolitana, sino que enfrente con inteligencia los delitos violentos en Talca y Curicó, entre otras comunas, además del robo de cables y el abigeato en los sectores rurales, que son delitos muy comunes en la región”, afirmó.

Verdugo agregó que “junto con el orden público, el Ejecutivo debe abordar la crisis de la agricultura. El sector agroindustrial necesita incentivos económicos y un marco regulatorio eficiente para enfrentar la escasez hídrica”, sostuvo.

Finalmente, el legislador destacó la importancia de acelerar la inversión pública en infraestructura y conectividad para las comunas que presentan mayores niveles de rezago.

“Exigimos acelerar la inversión pública en conectividad y pavimentación vial para las comunas rezagadas del distrito. Apoyaremos las reformas legislativas que impulsen la productividad, pero fiscalizaremos estrictamente que el gasto fiscal se traduzca en obras y protección real para la región”, concluyó.