Menores de 35 lideran lectura en Chile: romance es el favorito

Cifras de Buscalibre revelan que los jóvenes son el principal grupo lector del país. Los géneros de romance y fantasía dominan ampliamente sus preferencias literarias.

Un reciente informe elaborado por Buscalibre reveló que los menores de 35 años concentran más del 70% de la actividad lectora en Chile. Los datos desmienten la creencia popular de que las nuevas generaciones leen menos, posicionándolas como el principal motor de la industria en la actualidad.

Las edades que más leen en el país

Según las estadísticas de la plataforma, el rango etario que más consume libros es el de 25 a 34 años, representando un 43,3% de la actividad total.

En el segundo lugar se ubican los jóvenes de 18 a 24 años, quienes aportan un 27,18% de las lecturas registradas a nivel nacional.

Más atrás en el listado quedaron los adultos de 35 a 44 años con un 20,58%. Por su parte, las personas de 45 años o más apenas alcanzan el 8,95% de participación.

Romance y fantasía: los géneros predilectos

Respecto a los gustos literarios, la narrativa romántica domina ampliamente el mercado local con un 26% de las preferencias, seguida de cerca por la fantasía (22,48%).

El registro de los géneros más populares continúa con thriller y suspenso (13%), crímenes y misterio (11,17%), aventura de ficción (9,19%), terror (9,16%) y ciencia ficción (8,72%).

Estos números evidencian una clara inclinación de los jóvenes chilenos hacia historias de ficción, mundos imaginarios, tensión narrativa y tramas emocionales.

El impacto de las redes sociales

Daniela Méndez, gerente de la categoría libros de Buscalibre, explicó que el comportamiento del lector en Chile ha cambiado impulsado por el entorno digital.

“Hoy vemos un lector muy activo, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes, que busca nuevas historias, sigue tendencias y participa en comunidades”, afirmó.

Méndez detalló que las redes sociales influyen directamente en las decisiones de compra, permitiendo que la experiencia literaria sea cada vez más colectiva y compartida.

"Los géneros que más destacan tienen un componente muy fuerte de recomendación. La narrativa romántica, la fantasía o el thriller no solo se leen, también se comentan", concluyó.