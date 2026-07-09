El Gobierno Regional encabeza el ranking nacional por segundo año consecutivo. La inversión en obras públicas, infraestructura y proyectos comunales explica el resultado.

La Región del Maule volvió a posicionarse como la de mejor desempeño del país en materia de ejecución presupuestaria. Con un 40,4% de avance al mes de mayo, el Gobierno Regional lidera por segundo año consecutivo este indicador entre todos los gobiernos regionales, consolidando una gestión enfocada en transformar los recursos públicos en proyectos con impacto directo para la comunidad

El resultado cobra especial relevancia considerando el escenario de restricciones presupuestarias que han debido enfrentar los gobiernos regionales durante el último año.

Inversión pública para impulsar empleo e infraestructura

El gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, destacó que el liderazgo alcanzado responde a una administración centrada en la eficiencia y en la correcta priorización de los recursos.

"Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Maule lidera la ejecución presupuestaria del país. Este resultado demuestra que cuando hay gestión, eficiencia y una correcta priorización de los recursos, los presupuestos se transforman en obras concretas que mejoran la vida de las personas", afirmó.

La autoridad explicó que, pese al recorte presupuestario enfrentado durante este período, la decisión fue mantener como prioridad la inversión en infraestructura.

"Decidimos priorizar la infraestructura porque sabemos que genera empleo, dinamiza la economía regional y entrega mejores oportunidades a los maulinos. Ese ha sido nuestro foco desde el primer día y también la razón por la que el año pasado alcanzamos el 100% de ejecución", sostuvo.