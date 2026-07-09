Maule vuelve a liderar la ejecución presupuestaria nacional con un 40,4% de avance
- Jueves 9 de julio de 2026
- 17:54 hrs
El Gobierno Regional encabeza el ranking nacional por segundo año consecutivo. La inversión en obras públicas, infraestructura y proyectos comunales explica el resultado.
La Región del Maule volvió a posicionarse como la de mejor desempeño del país en materia de ejecución presupuestaria. Con un 40,4% de avance al mes de mayo, el Gobierno Regional lidera por segundo año consecutivo este indicador entre todos los gobiernos regionales, consolidando una gestión enfocada en transformar los recursos públicos en proyectos con impacto directo para la comunidad
El resultado cobra especial relevancia considerando el escenario de restricciones presupuestarias que han debido enfrentar los gobiernos regionales durante el último año.
Inversión pública para impulsar empleo e infraestructura
El gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, destacó que el liderazgo alcanzado responde a una administración centrada en la eficiencia y en la correcta priorización de los recursos.
"Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Maule lidera la ejecución presupuestaria del país. Este resultado demuestra que cuando hay gestión, eficiencia y una correcta priorización de los recursos, los presupuestos se transforman en obras concretas que mejoran la vida de las personas", afirmó.
La autoridad explicó que, pese al recorte presupuestario enfrentado durante este período, la decisión fue mantener como prioridad la inversión en infraestructura.
"Decidimos priorizar la infraestructura porque sabemos que genera empleo, dinamiza la economía regional y entrega mejores oportunidades a los maulinos. Ese ha sido nuestro foco desde el primer día y también la razón por la que el año pasado alcanzamos el 100% de ejecución", sostuvo.
¿Qué significa liderar la ejecución presupuestaria?
La ejecución presupuestaria corresponde al porcentaje de recursos públicos que efectivamente han sido utilizados para financiar proyectos e iniciativas durante el año.
En la práctica, un mayor nivel de ejecución permite acelerar la concreción de obras y programas que benefician directamente a la ciudadanía, especialmente en áreas como:
Infraestructura vial y conectividad.
Salud y educación.
Espacios públicos y equipamiento comunitario.
Proyectos impulsados por municipios.
Iniciativas que fomentan el desarrollo económico y la generación de empleo.
Este indicador también refleja la capacidad administrativa de cada gobierno regional para transformar el presupuesto disponible en inversiones concretas.
Gobierno Regional propone revisar la distribución de recursos
Junto con valorar el resultado obtenido, el gobernador planteó la necesidad de revisar el actual mecanismo de asignación de recursos entre las regiones.
Según señaló, aquellos gobiernos regionales que presentan mayores niveles de ejecución deberían contar con mayores posibilidades de acceder a recursos que actualmente no logran ser utilizados en otros territorios.
"Creemos que llegó el momento de avanzar hacia un sistema que reconozca a las regiones que hacen bien su trabajo. Si existen gobiernos regionales que no logran ejecutar sus recursos, esos fondos debieran reasignarse a quienes sí tenemos la capacidad de invertirlos con eficiencia y convertirlos en desarrollo y oportunidades para nuestros territorios", concluyó Álvarez-Salamanca.
Un liderazgo que busca consolidarse
Con este desempeño, el Maule vuelve a ubicarse en el primer lugar nacional en ejecución presupuestaria, manteniendo la tendencia registrada durante el año pasado, cuando el Gobierno Regional logró ejecutar el 100% de su presupuesto.
El desafío para los próximos meses será sostener este ritmo de inversión y continuar impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura regional, mejoren la conectividad y contribuyan al crecimiento económico de las comunas maulinas.