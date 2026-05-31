Masivo operativo policial en el Maule desplegó a más de 430 efectivos y dejó 164 detenidos

Este trabajo coordinado permitió el segundo mayor número de detenidos a nivel nacional, siendo superado únicamente por la Región Metropolitana.

Este fin de semana se realizó un importante despliegue policial en diferentes puntos de la Región del Maule, como parte de una estrategia coordinada entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). El operativo fue encabezado por el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, junto al seremi de Seguridad Pública, Germán Parra, y movilizó a más de 430 efectivos policiales que desplegaron controles preventivos, fiscalizaciones y servicios en las cuatro provincias. Este trabajo coordinado permitió la detención de 164 personas en el Maule, el segundo mayor número en el país, siendo superado únicamente por la Región Metropolitana.