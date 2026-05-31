Masivo operativo policial en el Maule desplegó a más de 430 efectivos y dejó 164 detenidos
- Domingo 31 de mayo de 2026
- 18:03 hrs
Este trabajo coordinado permitió el segundo mayor número de detenidos a nivel nacional, siendo superado únicamente por la Región Metropolitana.
Este fin de semana se realizó un importante despliegue policial en diferentes puntos de la Región del Maule, como parte de una estrategia coordinada entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
El operativo fue encabezado por el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, junto al seremi de Seguridad Pública, Germán Parra, y movilizó a más de 430 efectivos policiales que desplegaron controles preventivos, fiscalizaciones y servicios en las cuatro provincias.
Este trabajo coordinado permitió la detención de 164 personas en el Maule, el segundo mayor número en el país, siendo superado únicamente por la Región Metropolitana.
"Se realizaron más de 5 mil controles y fiscalizaciones, logrando la detención de 164 personas, fiscalización de 100 extranjeros, además de importantes procedimientos vinculados a la incautación de droga y recuperación de vehículos. Seguiremos desarrollando este tipo de operativos en las 30 comunas de la región para fortalecer la seguridad y entregar mayor tranquilidad a las familias maulinas", mencionó el delegado Prieto.
Por su parte, el seremi Parra, valoró que "los resultados obtenidos reflejan el compromiso y la coordinación existente entre las policías y los distintos organismos involucrados. Este tipo de despliegues continuará realizándose en las 30 comunas de la región porque nuestro objetivo es recuperar los espacios públicos, fortalecer la prevención y entregar mayor seguridad a la ciudadanía".
Durante la jornada también fueron incautados siete vehículos por parte de Carabineros y la PDI logró recuperar una camioneta que mantenía encargo vigente por robo y que circulaba utilizando una placa patente falsa.
Las autoridades valoraron los resultados alcanzados durante el operativo y destacaron el trabajo coordinado entre las policías y los distintos organismos participantes, reafirmando que este tipo de despliegues continuarán desarrollándose en distintos puntos de la región para prevenir delitos, perseguir a quienes infringen la ley y entregar mayor tranquilidad a las familias maulinas.