Fiscal confirma el hallazgo de la patente del auto de concejala desaparecida en Villa Alegre

Es uno de los hallazgos más importantes de la investigación desde la desaparición de la autoridad en junio de 2025.

En un importante vuelco en las indagatorias, las autoridades confirmaron el hallazgo de la placa patente del vehículo perteneciente a la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, en las aguas del río Loncomilla, en la Región del Maule. El descubrimiento se produjo en el sector La Balsa El Peumo, una zona que ya estaba bajo la lupa de los equipos de emergencia y policiales desde la semana pasada, lo que levanta las alarmas sobre el paradero de la autoridad de la provincia de Linares.

Los detalles del hallazgo en el río Loncomilla

El hallazgo de la estructura metálica se concretó en medio de los intensos rastreos que realizan buzos tácticos y equipos de rescate en el caudal. La zona de La Balsa El Peumo, que conecta a las comunas de San Javier y Villa Alegre, había sido fijada como punto de interés preferente tras las primeras pistas del caso.

De acuerdo a fuentes policiales, la pieza automotriz coincide de manera exacta con el vehículo en el que se movilizaba habitualmente la concejala González, transformándose en la evidencia más concreta respecto a la dinámica de los hechos investigados.

Confirmación oficial del Fiscal del Maule

La información sobre el éxito de las pericias submarinas fue ratificada por el fiscal a cargo de la causa, Julio Contardo. El persecutor jefe se reunió de forma prioritaria con el círculo cercano de la autoridad para notificar el avance.