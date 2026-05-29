Cinco alumnos fueron detenidos por riña escolar en Insuco Talca

Semanas antes, la dirección del recinto había denunciado su crisis de seguridad ante el Senado.

Carabineros detuvo a cinco estudiantes tras una violenta pelea registrada este viernes al interior del Instituto Superior de Comercio (Insuco), en pleno centro de Talca. El altercado dejó a un inspector con lesiones y ratifica la crisis de seguridad que atraviesa el recinto educativo.

Pelea en el patio y personal herido

El incidente comenzó en el patio del establecimiento ubicado en calle 1 Poniente. Producto de la gravedad del conflicto, funcionarios del liceo intentaron separar a los involucrados para controlar la situación.

Durante esta intervención, un inspector resultó con lesiones de carácter leve. Tras no poder contener la riña, las autoridades del recinto solicitaron la presencia inmediata de la policía uniformada.

La comisario de la Tercera Comisaría de Talca, mayor Katherine Villanueva, detalló el procedimiento adoptado al llegar al lugar.

“Alrededor de las 2:30 aproximadamente personal policial concurrió al Liceo Insuco, ubicado en calle 1 Poniente número 1447. En el lugar se entrevistaron con el inspector general, quien manifestó que momentos antes había ocurrido una agresión entre cinco alumnos en el patio del plantel educacional debido a una discusión”, señaló la oficial.

Traslado a centro médico y crisis de violencia

Los cinco estudiantes involucrados presentaban heridas a raíz de los golpes. Por ello, fueron detenidos y trasladados de inmediato hasta el SAR La Florida para la respectiva constatación de lesiones.

Actualmente, la situación está en manos de la Fiscalía Local de Talca, entidad que determinará las medidas judiciales correspondientes para los adolescentes.