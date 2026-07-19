Marcos Cosme recibe ascenso póstumo a suboficial mayor: Presidente Kast participó en su despedida
- Domingo 19 de julio de 2026
- 17:20 hrs
Tras un responso y un culto evangélico en Temuco, los restos del ahora suboficial mayor Marcos Cosme fueron trasladados a la Región de Los Lagos, donde será despedido por su familia y comunidad.
Carabineros de Chile confirmó el ascenso póstumo del cabo Marcos Cosme, quien desde ahora pasa a pertenecer al grado de suboficial mayor, como reconocimiento a su servicio, compromiso y entrega institucional tras fallecer durante un procedimiento policial.
La medida recuerda el precedente del cabo Eugenio Nain, quien también fue ascendido de manera póstuma luego de perder la vida mientras intentaba capturar a su presunto asesino.
Carabineros destacó su entrega y vocación de servicio
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que el ascenso responde a los valores demostrados por el funcionario durante su carrera.
Según señaló, el reconocimiento busca destacar la entrega, el valor y el compromiso que representó en vida el ahora suboficial mayor, quien falleció a los 32 años.
Presidente Kast participó en el homenaje
La despedida oficial comenzó con un responso realizado durante la noche y continuó este domingo con un culto evangélico en dependencias de la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco.
La ceremonia contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast, la primera dama María Pía Adriasola, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arau, además de autoridades civiles, policiales y familiares.
El acto buscó expresar el respaldo institucional y ciudadano a la familia del funcionario, en medio del profundo pesar que afecta a Carabineros por este nuevo crimen ocurrido en el sur del país.
Sus restos serán sepultados en Hualaihué
Tras la ceremonia realizada en Temuco, el cuerpo del ahora suboficial mayor Marcos Cosme inició su traslado hacia la Región de Los Lagos.
De acuerdo con lo informado, será recibido con una ceremonia religiosa en Puerto Montt, para posteriormente continuar hasta su comuna natal de Hualaihué, donde se desarrollarán sus funerales y su posterior sepultura.