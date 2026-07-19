Tras un responso y un culto evangélico en Temuco, los restos del ahora suboficial mayor Marcos Cosme fueron trasladados a la Región de Los Lagos, donde será despedido por su familia y comunidad.

Carabineros de Chile confirmó el ascenso póstumo del cabo Marcos Cosme, quien desde ahora pasa a pertenecer al grado de suboficial mayor, como reconocimiento a su servicio, compromiso y entrega institucional tras fallecer durante un procedimiento policial.

La medida recuerda el precedente del cabo Eugenio Nain, quien también fue ascendido de manera póstuma luego de perder la vida mientras intentaba capturar a su presunto asesino.

Carabineros destacó su entrega y vocación de servicio

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que el ascenso responde a los valores demostrados por el funcionario durante su carrera.

Según señaló, el reconocimiento busca destacar la entrega, el valor y el compromiso que representó en vida el ahora suboficial mayor, quien falleció a los 32 años.