La drástica medida que tomó el técnico de Rangers por el pésimo momento que vive el club

Tras sumar cero triunfos en la Primera B, el DT de Rangers, Ivo Basay, dejó sin descanso al plantel para realizar una estricta intertemporada obligatoria durante el receso.

El director técnico de Rangers de Talca, Ivo Basay, confirmó que suspendió las vacaciones de sus jugadores para el inminente receso de la Primera B. La medida busca revertir de urgencia la grave crisis deportiva del club maulino.

El cuadro rojinegro atraviesa un semestre para el olvido y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones.

El peor momento de los talquinos

Rangers no ha logrado ganar un solo partido en lo que va de la Liga de Ascenso 2026. Tras 14 fechas disputadas, el equipo apenas suma tres pobres unidades.

Este escenario encendió las alarmas en el cuerpo técnico, obligándolos a tomar medidas excepcionales de cara al parón del torneo que inicia la próxima semana.

El receso no será sinónimo de descanso. Al contrario, marcará el inicio de un estricto régimen físico y táctico para los jugadores.

El "encierro" obligatorio del "Hueso"

Durante la conferencia de prensa previa al duelo contra Deportes Santa Cruz por la fecha 15, el entrenador fue categórico sobre los pasos a seguir.

"El parón le va a hacer muy bien al plantel. Haremos una intertemporada donde los vamos a encerrar y vamos a tratar de incrementar los niveles", explicó el estratega.

Ivo Basay no dejó espacio a dudas sobre la exigencia de este proceso: “Esto es obligatorio. No hay vacaciones, no hay nada".

"Se va a parar el fútbol una semana, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos que sacarle rendimiento al plantel”, enfatizó el exdelantero.

La urgencia de la segunda rueda

El objetivo principal de esta drástica decisión es cambiar radicalmente la actitud y el rendimiento del equipo para evitar el temido descenso.

“Tenemos que hacer esto obligatoriamente para enfrentar todo lo que viene después", reconoció el técnico nacional ante los medios.

Finalmente, Basay sentenció que buscarán "llegar en óptimas condiciones a la segunda rueda del campeonato, que va a ser lo más importante para Rangers”.