Según el periodista Germán García Grova, el arquero de 40 años dio el visto bueno para sumarse al Cacique. El experimentado guardameta fue una de las revelaciones de la Copa del Mundo tras sus destacadas actuaciones.

Colo-Colo estaría muy cerca de concretar uno de los fichajes más llamativos del mercado de pases del fútbol chileno. El club albo tendría prácticamente cerrado el arribo de Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

La información fue dada a conocer por el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, quien aseguró a través de su cuenta de X que el guardameta de 40 años aceptó la propuesta presentada por el Cacique para firmar un contrato por 18 meses.

De concretarse los últimos detalles, el anuncio oficial podría realizarse en las próximas horas.

Vozinha quiere seguir jugando

En medio del interés de varios clubes, entre ellos Colo-Colo e Inter Miami, el propio arquero habló recientemente sobre su futuro en una entrevista con CBS.

"Es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol. Estar aquí a los 40 años... quiero jugar al menos uno o dos años más", señaló.

Además, dejó en claro cuál es su prioridad para esta nueva etapa de su carrera.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó.