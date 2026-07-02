Curicó Unido en jaque: demanda por $200 millones amenaza al club

El equipo de Primera B enfrenta una profunda crisis institucional. Una sorpresiva acción legal que supera los 200 millones de pesos pone en serio riesgo el futuro operativo de los maulinos.

Curicó Unido enfrenta un complejo escenario fuera de la cancha tras recibir una millonaria demanda por parte de One Fit. El conflicto judicial exige el pago de $226.331.594 por deudas vinculadas a indumentaria deportiva, poniendo en serio riesgo el futuro económico del equipo maulino.

El origen de la deuda comercial

La empresa vistió al cuadro tortero durante diez temporadas consecutivas, transformándose casi en la marca histórica de la institución. Pese al extenso vínculo comercial, la firma presentó un escrito acusando compromisos impagos correspondientes a los años 2022 y 2025.

En el documento presentado ante los tribunales y al que tuvo acceso el medio Primera B, la parte demandante sostiene que cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

“La demandada comenzó a incumplir paulatinamente su obligación principal (...) acumulando una deuda que, al pasar los meses, para mi representada se hizo insostenible”, detalla la acción legal.

La defensa legal de Curicó Unido

Frente al crítico panorama financiero para el elenco de la Primera B, la dirigencia solicitó el rechazo absoluto de la demanda. La institución albirroja argumenta que las obligaciones fueron saldadas a través de un acuerdo de compensación, el cual fue firmado entre ambas partes el 10 de abril de 2025.

Como segundo punto de defensa, el club maulino sostiene que la mercadería asociada a las guías de despacho de 2025 fue devuelta de manera material a One Fit. Según esta postura, los productos habrían reingresado íntegramente al stock y patrimonio de la empresa.

Mientras el caso queda en manos de la resolución judicial, el plantel sigue enfocado en sus próximos desafíos. Los Torteros marchan en el 12° lugar del torneo de ascenso y preparan su visita a Ñublense por la Copa Chile, tras empatar 2-2 con Universidad de Concepción.