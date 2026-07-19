España se impuso por la cuenta mínima en una intensa final disputada en el MetLife Stadium y volvió a levantar la Copa del Mundo 16 años después de su histórica consagración en Sudáfrica 2010.

España volvió a la cima del fútbol mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo extra de la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, consagrándose campeona del Mundial 2026 y obteniendo el segundo título planetario de su historia, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

La derrota de la Albiceleste también podría marcar el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo, poniendo fin a una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol.

Ferrán Torres marcó el gol del título

La final fue intensa y muy disputada, aunque con pocas ocasiones claras durante los 90 minutos reglamentarios.

España dominó la posesión del balón desde el inicio y controló gran parte del encuentro, mientras que Argentina nunca logró encontrar su mejor versión y prácticamente no inquietó al arquero español.

La situación se complicó aún más para los dirigidos por Lionel Scaloni tras la expulsión de Enzo Fernández en los minutos finales del tiempo reglamentario, obligando a la Albiceleste a disputar la prórroga con un jugador menos.

En el primer tiempo del alargue, España vio cómo se anulaba un gol de Nico Williams, pero el premio llegó pocos minutos después.

A los 106 minutos, Ferrán Torres conectó un centro al área tras un pivoteo de Nico Williams y venció al arquero Emiliano "Dibu" Martínez, anotando el único gol del compromiso.