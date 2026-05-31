Junio partirá con lluvias y vientos: Pronostican 2 sistemas frontales en 4 regiones del país

Fotografía referencial.

Se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunos sectores.

Llega junio y nos acercamos cada vez más al inicio de la temporada de invierno. Y este 2026, el mes comenzará cargado de lluvias para cuatro regiones de la zona centro-sur de nuestro país. Esto debido a que se pronostica el ingreso de dos sistemas frontales. El primero de ellos, para este 1 de junio.