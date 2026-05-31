Junio partirá con lluvias y vientos: Pronostican 2 sistemas frontales en 4 regiones del país
- Domingo 31 de mayo de 2026
- 10:41 hrs
Fotografía referencial.
Se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunos sectores.
Llega junio y nos acercamos cada vez más al inicio de la temporada de invierno. Y este 2026, el mes comenzará cargado de lluvias para cuatro regiones de la zona centro-sur de nuestro país.
Esto debido a que se pronostica el ingreso de dos sistemas frontales. El primero de ellos, para este 1 de junio.
De acuerdo al sitio especializado Meteored, el lunes que viene se presentarán rachas de viento de 50 km/h en la provincia de Arauco, con precipitaciones en el litoral de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Posteriormente, el segundo sistema frontal se haría notar durante la madrugada del miércoles 3 de junio, desplegándose desde la región de Los Ríos hasta el tramo sur del Ñuble.
"El desarrollo y formación que se pronostica para esta nueva baja presión atmosférica, nos adelanta que las lluvias podrían ser más abundantes que las previstas para los días lunes y martes", indicó la meteoróloga Reina Campos de Meteored.