Aprueban construcción de monumento a expresidente Piñera frente al Palacio de La Moneda
- Domingo 31 de mayo de 2026
- 12:07 hrs
Captura.
Esta idea se financiará con colectas y aportes privados, descartando el uso de fondos públicos.
Este fin de semana, el Diario Oficial dio a conocer la autorización para construir un momumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, que falleció el 6 de febrero de 2024 tras un accidente aéreo en el Lago Ranco.
La iniciativa fue promulgada como la Ley 21.820, e indica que su financiamiento se realizará a través de colectas públicas, donaciones y aportes privados, negando el posible uso de dineros fiscales.
Según detalla el documento, el monumento estará ubicado frente al Palacio de La Moneda, específicamente en la Plaza de la Ciudadanía, donde también hay estatuas a otros exmandatarios como Salvador Allende, Pedro Aguirre Cerda y Patricio Aylwin.
Además, la normativa contempla la creación de una comisión especial ad honorem que se encargará de ejecutar los objetivos establecidos en la ley.
Cabe recordar que la propuesta para levantar este monumento fue impulsada por los senadores Luciano Cruz-Coke, Matías Walker, José García Ruminot, Luz Ebensperger y José Miguel Insulza.