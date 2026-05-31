Aprueban construcción de monumento a expresidente Piñera frente al Palacio de La Moneda

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Esta idea se financiará con colectas y aportes privados, descartando el uso de fondos públicos.

Este fin de semana, el Diario Oficial dio a conocer la autorización para construir un momumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, que falleció el 6 de febrero de 2024 tras un accidente aéreo en el Lago Ranco. La iniciativa fue promulgada como la Ley 21.820, e indica que su financiamiento se realizará a través de colectas públicas, donaciones y aportes privados, negando el posible uso de dineros fiscales.