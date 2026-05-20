Gobierno lanza Plan Protege Invierno 2026 para reforzar ayuda a personas en situación de calle

El plan aumentará en un 300% la cobertura de dispositivos de emergencia en comparación con la base anual.

El Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles el Plan Protege Invierno 2026, iniciativa impulsada junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para fortalecer la atención de personas en situación de calle durante la temporada invernal.

La estrategia contempla el despliegue nacional del Plan Protege Calle, la activación del Código Azul frente a eventos climáticos extremos y nuevos convenios de apoyo para albergues y asistencia social.

Qué considera el Plan Protege Invierno 2026

El objetivo principal del plan es prevenir fallecimientos y complicaciones graves de salud en personas en situación de calle durante el invierno.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Aumento de albergues y dispositivos de emergencia

Activación del Código Azul ante bajas temperaturas extremas

Refuerzo de operativos móviles

Entrega de alimentos, ropa y productos esenciales

Según informó el Gobierno, este año la disponibilidad de albergues aumentará en un 300% respecto de la cobertura base anual, alcanzando presencia en 99 comunas del país.

Además, el Código Azul ya ha sido activado durante 2026 en ciudades como Chillán, Los Ángeles y Temuco.