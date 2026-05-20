Gobierno lanza Plan Protege Invierno 2026 para reforzar ayuda a personas en situación de calle
- Miércoles 20 de mayo de 2026
- 19:19 hrs
El plan aumentará en un 300% la cobertura de dispositivos de emergencia en comparación con la base anual.
El Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles el Plan Protege Invierno 2026, iniciativa impulsada junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para fortalecer la atención de personas en situación de calle durante la temporada invernal.
La estrategia contempla el despliegue nacional del Plan Protege Calle, la activación del Código Azul frente a eventos climáticos extremos y nuevos convenios de apoyo para albergues y asistencia social.
Qué considera el Plan Protege Invierno 2026
El objetivo principal del plan es prevenir fallecimientos y complicaciones graves de salud en personas en situación de calle durante el invierno.
Entre las medidas anunciadas se encuentran:
Aumento de albergues y dispositivos de emergencia
Activación del Código Azul ante bajas temperaturas extremas
Refuerzo de operativos móviles
Entrega de alimentos, ropa y productos esenciales
Según informó el Gobierno, este año la disponibilidad de albergues aumentará en un 300% respecto de la cobertura base anual, alcanzando presencia en 99 comunas del país.
Además, el Código Azul ya ha sido activado durante 2026 en ciudades como Chillán, Los Ángeles y Temuco.
Convenios para apoyo social
Durante la actividad también se concretó un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social y Red de Alimentos para apoyar los albergues habilitados durante el invierno mediante la entrega de alimentos y productos esenciales.
Asimismo, se anunció un convenio con la Fundación Banco de Ropa para entregar vestimenta nueva a personas en situación de calle.
“Es un tremendo desafío”
Durante el lanzamiento, realizado en el Hogar de María de La Florida, el Presidente Kast señaló que la situación de las personas en condición de calle representa uno de los principales desafíos sociales del país.
“Cualquiera que circule por nuestras calles va a ver los rucos. ¿Qué realidad hay ahí? ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese ruco?”, expresó el Mandatario.
Además, sostuvo que muchas de estas situaciones están relacionadas con problemas familiares y de salud mental, insistiendo en la necesidad de fortalecer la red de apoyo social durante el invierno.