Hombre dejó la escuela para ayudar a su familia y con 78 años vuelve para aprender a leer y escribir
- Domingo 31 de mayo de 2026
- 11:21 hrs
Captura de redes sociales: @mlobarnechea
A corta edad, se vio obligado a ayudar económicamente a su familia de nueve hermanos, una práctica común en la época.
Arturo Bello es un vecino de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, que a los 78 años emocionó por retomar sus estudios para aprender a leer y escribir, un anhelo que postergó en su juventud.
El hombre relató que cuando niño, se vio obligado a abandonar sus estudios para trabajar y ayudar económicamente a su familia de nueve hermanos, una situación común en la época.
Desde entonces, Bello aprendió distintos oficios, desempeñándose principalmente en labores de aseo y jardinería.
La historia del adulto mayor fue compartida por la Municipalidad de Lo Barnechea, indicando que hoy en día está cursando segundo básico en el Instituto Fermín Vivaceta, una etapa que comienza con entusiasmo para retomar un ciclo truncado en su vida.
El esfuerzo de Arturo fue reconocido por miles de personas en redes sociales, incluyendo a su familia. Una de sus nietas comentó: "Orgullosa de mi tata. A mí me costó muchísimo enseñarle a escribir algunas cosas y ahora podrá de nuevo retomar sus clases con todo el apoyo, un gran abuelo que las hace de todas".
Puedes ver la historia a continuación: