Hombre dejó la escuela para ayudar a su familia y con 78 años vuelve para aprender a leer y escribir

Captura de redes sociales: @mlobarnechea

A corta edad, se vio obligado a ayudar económicamente a su familia de nueve hermanos, una práctica común en la época.

Arturo Bello es un vecino de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, que a los 78 años emocionó por retomar sus estudios para aprender a leer y escribir, un anhelo que postergó en su juventud. El hombre relató que cuando niño, se vio obligado a abandonar sus estudios para trabajar y ayudar económicamente a su familia de nueve hermanos, una situación común en la época.