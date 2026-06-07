Por robar lentes de lujo: chileno arriesga hasta siete años de cárcel en Singapur

Se trata de un modelo de anteojos de sol de la marca Versace, cuyo valor asciende a cerca de 360 mil pesos chilenos.

De acuerdo a lo informado por la policía del país asiático, el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del pasado 27 de mayo, en una tienda ubicada en el área de tránsito del Terminal 2 .

Un ciudadano chileno de 45 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Singapur tras robar unos lentes de sol de la marca Versace , arriesgando hasta siete años de cárcel.

La investigación preliminar detalla que uno de los trabajadores del recinto notó que faltaba un par de anteojos, cuyo valor ronda en los 390 dólares, lo que equivale a 360 mil pesos chilenos aproximadamente.

Luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto ubicado en Changi, se descubrió la identidad del sospechoso, quien arrojó los lentes cuando se percató de que estaba siendo perseguido.

Fue así como el chileno fue detenido antes de que despegara su vuelo y procesado por el delito de robo, en virtud del artículo 380 del Código Penal de Singapur. De ser declarado culpable, arriesga hasta siete años de prisión, una multa o ambas sanciones.

Cabe recordar que este país asiático es uno de los más estrictos del mundo en materia legal, ya que su código penal tiene "cero tolerancia" con las conductas indebidas y sanciona acciones como botar basura, escupir en la vía pública e incluso masticar chicle en la calle.