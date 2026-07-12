Hombre murió de un infarto al ver Argentina vs. Suiza: reportaron otros seis casos similares

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El triunfo 3-1 de Argentina frente a Suiza ha llegado a generar problemas de salud entre los trasandinos, tanto por la emoción del partido, como por las bruscas celebraciones en la capital trasandina.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado gran emoción en diversos rincones del planeta. Sin embargo, la tensión de algunos partidos ha llegado a provocar emergencias de salud en varios hinchas. Tal fue el caso que ocurrió en la ciudad Buenos Aires, Argentina, donde un hombre de 51 años falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras veía el juego de su selección frente a Suiza por los cuartos de final.