Hombre murió de un infarto al ver Argentina vs. Suiza: reportaron otros seis casos similares
- Domingo 12 de julio de 2026
- 16:11 hrs
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El triunfo 3-1 de Argentina frente a Suiza ha llegado a generar problemas de salud entre los trasandinos, tanto por la emoción del partido, como por las bruscas celebraciones en la capital trasandina.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado gran emoción en diversos rincones del planeta. Sin embargo, la tensión de algunos partidos ha llegado a provocar emergencias de salud en varios hinchas.
Tal fue el caso que ocurrió en la ciudad Buenos Aires, Argentina, donde un hombre de 51 años falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras veía el juego de su selección frente a Suiza por los cuartos de final.
De acuerdo a lo reportado por el medio Clarín, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 23:44 horas en el barrio de Caballito, cuando se disputaba el segundo tiempo del partido, donde la "Albiceleste" logró sacar ventaja.
Los equipos médicos llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, no lograron revertir la situación y finalmente constataron el fallecimiento.
Según información del SAME, entre las 22:31 y 1:27 del mismo día se registraron otras seis intervenciones similares por cuadros cardiovasculares y respiratorios, las cuales no pasaron a mayores.
Por otro lado, el organismo indicó que ha atendido a personas lesionadas por las bruscas celebraciones tras el triunfo 3-1 de Argentina en distintos puntos de la capital trasandina.