La normativa obligará a las plataformas digitales a verificar la edad de sus usuarios y también contempla restricciones al uso de teléfonos celulares en los institutos. Solo resta una revisión constitucional antes de su entrada en vigor.

Francia dio un paso sin precedentes en Europa al aprobar una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, con el objetivo de reducir los efectos que estas plataformas pueden tener sobre la salud mental de niños y adolescentes.

La iniciativa fue aprobada por el Parlamento francés y convierte al país en el primero de Europa en avanzar con una medida de este tipo, siguiendo el ejemplo de Australia, donde ya existe una restricción similar para menores de 16 años.

¿Qué redes sociales estarán prohibidas?

La nueva normativa impedirá que los menores de 15 años creen cuentas en plataformas como:

TikTok

Instagram

Facebook

Snapchat

YouTube

Para hacer cumplir la ley, las empresas tecnológicas deberán implementar sistemas de verificación de edad, con el fin de impedir el registro de usuarios que no cumplan con el requisito.

La ley aún debe superar una última etapa

El proyecto fue impulsado durante el segundo mandato del presidente Emmanuel Macron y recibió el respaldo de ambas cámaras del Parlamento.

Sin embargo, antes de entrar en vigencia deberá superar una revisión constitucional.

El gobierno francés espera que la normativa comience a aplicarse con el inicio del próximo año escolar, previsto para septiembre.