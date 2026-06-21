Encuentran un manuscrito inédito de Mozart en Francia: se estrenará en concierto este domingo
- Domingo 21 de junio de 2026
- 14:00 hrs
Archivo.
El documento corresponde a alrededor del año 1778, cuando el compositor austriaco le hacía clases a la arpista Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes.
Un inédito manuscrito del compositor Wolfgang Amadeus Mozart fue encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia, marcando un hito de alto valor histórico y artístico.
El documento fue hallado por el conservador François-Pierre Goy mientras revisaba una serie de obras anónimas, entre las cuales identificó una docena de lecciones de composición del músico austriaco, además de siete piezas para arpa y flauta que nunca han sido interpretadas en público.
De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Francia, el cuaderno corresponde a alrededor del año 1778, tiempo en el que Mozart vivió en París y se desempeñó como profesor de Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, destacada arpista de la época.
Los manuscritos fueron validados en abril por la Fundación Mozarteum de Salzburgo, ciudad natal del artista, en un proceso donde se analizó su escritura y tipo de papel utilizado.
Las composiciones inéditas, con una duración de 20 minutos, serán interpretadas por primera vez este domingo por la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, como parte de la celebración de la Fiesta de la Música en Francia.