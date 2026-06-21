Encuentran un manuscrito inédito de Mozart en Francia: se estrenará en concierto este domingo

Archivo.

El documento corresponde a alrededor del año 1778, cuando el compositor austriaco le hacía clases a la arpista Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes.

Un inédito manuscrito del compositor Wolfgang Amadeus Mozart fue encontrado en la Biblioteca Nacional de Francia, marcando un hito de alto valor histórico y artístico. El documento fue hallado por el conservador François-Pierre Goy mientras revisaba una serie de obras anónimas, entre las cuales identificó una docena de lecciones de composición del músico austriaco, además de siete piezas para arpa y flauta que nunca han sido interpretadas en público.