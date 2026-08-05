Turista chileno de 21 años fallece tras accidente en el Nevado Huascarán: Cancillería gestiona repatriación
- Miércoles 5 de agosto de 2026
- 19:25 hrs
Equipos de rescate trabajan para recuperar el cuerpo del turista chileno fallecido en el Nevado Huascarán, mientras Cancillería confirmó que ya inició las gestiones para su repatriación.
Un turista chileno de 21 años falleció durante el ascenso al Nevado Huascarán, en la región de Áncash, Perú, luego de caer desde una altura aproximada de 900 metros, según informaron medios locales y confirmó posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
La víctima realizaba la expedición junto a otro montañista chileno, de 31 años, quien sobrevivió al accidente y logró alertar a los equipos de emergencia.
Rescatistas trabajan para recuperar el cuerpo
De acuerdo con el medio peruano RPP, la Asociación Socorro Andino Peruano desplegó un equipo de 18 rescatistas, quienes trabajan junto a la Policía de Alta Montaña para recuperar el cuerpo del joven.
Las labores de rescate se desarrollan en condiciones complejas debido a la geografía y altura del macizo, considerado uno de los más exigentes para el montañismo en Sudamérica.
El Nevado Huascarán, la montaña más alta de Perú
El Nevado Huascarán, ubicado en el departamento de Áncash, es la montaña más alta de Perú, la quinta cumbre más elevada de Sudamérica y la montaña tropical más alta del mundo.
Debido a sus características, las autoridades y organismos especializados recomiendan realizar el ascenso únicamente con guías certificados, una adecuada aclimatación y preparación física.
Cancillería confirmó el fallecimiento
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó "profundamente el trágico fallecimiento de un connacional en la región de Áncash, en Perú".
Asimismo, informó que el Consulado de Chile en Lima ya inició las gestiones con las autoridades peruanas para concretar la repatriación del cuerpo.
Desde Cancillería agregaron que mantienen contacto permanente con la familia del joven para brindar el acompañamiento y la asistencia consular necesaria durante este difícil proceso.