Equipos de rescate trabajan para recuperar el cuerpo del turista chileno fallecido en el Nevado Huascarán, mientras Cancillería confirmó que ya inició las gestiones para su repatriación.

Un turista chileno de 21 años falleció durante el ascenso al Nevado Huascarán, en la región de Áncash, Perú, luego de caer desde una altura aproximada de 900 metros, según informaron medios locales y confirmó posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

La víctima realizaba la expedición junto a otro montañista chileno, de 31 años, quien sobrevivió al accidente y logró alertar a los equipos de emergencia.

Rescatistas trabajan para recuperar el cuerpo

De acuerdo con el medio peruano RPP, la Asociación Socorro Andino Peruano desplegó un equipo de 18 rescatistas, quienes trabajan junto a la Policía de Alta Montaña para recuperar el cuerpo del joven.

Las labores de rescate se desarrollan en condiciones complejas debido a la geografía y altura del macizo, considerado uno de los más exigentes para el montañismo en Sudamérica.