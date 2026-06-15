El último boletín de Estadísticas Vitales del INE mostró incrementos en nacimientos, matrimonios y AUC, además de un aumento de 4,2% en las defunciones.

Un total de 13.123 nacimientos se registraron en Chile durante marzo de 2026, cifra que representa un aumento de 3,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el último Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Del total de nacidos vivos, el 51,1% correspondió a hombres y el 48,9% a mujeres

Mujeres entre 30 y 34 años concentraron la mayor cantidad de nacimientos

Según el informe, el grupo de edad de las madres que registró la mayor proporción de nacimientos fue el de 30 a 34 años, concentrando el 29,5% del total, equivalente a 3.865 nacidos vivos.

En segundo lugar, se ubicaron las mujeres entre 25 y 29 años, quienes representaron el 25,2% de los nacimientos, con un total de 3.310 niños y niñas.

Matrimonios aumentaron más de 20%

El boletín también reveló un importante incremento en los matrimonios celebrados durante marzo de este año.

En total se registraron 6.441 matrimonios, lo que equivale a un crecimiento de 20,6% respecto al mismo período de 2025.