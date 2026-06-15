INE reporta alza en nacimientos, matrimonios y Acuerdos de Unión Civil durante marzo
- Lunes 15 de junio de 2026
- 18:56 hrs
El último boletín de Estadísticas Vitales del INE mostró incrementos en nacimientos, matrimonios y AUC, además de un aumento de 4,2% en las defunciones.
Un total de 13.123 nacimientos se registraron en Chile durante marzo de 2026, cifra que representa un aumento de 3,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el último Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Del total de nacidos vivos, el 51,1% correspondió a hombres y el 48,9% a mujeres
Mujeres entre 30 y 34 años concentraron la mayor cantidad de nacimientos
Según el informe, el grupo de edad de las madres que registró la mayor proporción de nacimientos fue el de 30 a 34 años, concentrando el 29,5% del total, equivalente a 3.865 nacidos vivos.
En segundo lugar, se ubicaron las mujeres entre 25 y 29 años, quienes representaron el 25,2% de los nacimientos, con un total de 3.310 niños y niñas.
Matrimonios aumentaron más de 20%
El boletín también reveló un importante incremento en los matrimonios celebrados durante marzo de este año.
En total se registraron 6.441 matrimonios, lo que equivale a un crecimiento de 20,6% respecto al mismo período de 2025.
Acuerdos de Unión Civil crecieron 58%
Los Acuerdos de Unión Civil (AUC) también experimentaron un fuerte aumento. Durante marzo se contabilizaron 2.494 acuerdos, cifra que representa un alza interanual de 58%.
Del total de AUC registrados:
El 88,2% correspondió a parejas de distinto sexo.
El 5,1% fue suscrito entre hombres.
El 6,7% correspondió a parejas de mujeres.
Defunciones también registraron incremento
Durante marzo de 2026 se contabilizaron 9.896 defunciones en el país, de las cuales 5.207 correspondieron a hombres y 4.688 a mujeres.
La cifra representa un aumento de 4,2% respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a 401 fallecimientos adicionales.
La mayor concentración de defunciones se registró en personas de 60 años o más, especialmente en el grupo entre 80 y 99 años, que representó el 41,9% del total con 4.147 casos.
Por su parte, las defunciones de menores de un año llegaron a 78, equivalente al 0,8% de los fallecimientos registrados durante el período.