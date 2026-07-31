¿Tuvo un hijo o hija? Revisa el bono que entregan las cajas de compensación y cómo solicitarlo
- Viernes 31 de julio de 2026
- 20:02 hrs
Caja Los Andes, Caja 18, La Araucana y Los Héroes cuentan con este beneficio, que busca apoyar a las familias con los gastos asociados a la llegada de un nuevo integrante.
El Bono de Natalidad es un beneficio económico que entregan las cajas de compensación a los trabajadores afiliados tras el nacimiento o adopción de un hijo. El objetivo de este aporte es ayudar a las familias a enfrentar parte de los gastos asociados a la llegada de un nuevo integrante.
El monto del beneficio y los requisitos para acceder varían según la caja de compensación a la que pertenezca el trabajador. En todos los casos, es necesario presentar documentación que acredite el nacimiento o la adopción del menor.
¿Cuánto paga cada caja de compensación?
Caja Los Andes
Caja Los Andes entrega un bono de $35.000, el monto más alto entre las principales cajas de compensación del país.
Para solicitarlo se debe presentar:
Certificado de nacimiento del bebé.
Copia por ambos lados de la cédula de identidad del afiliado.
Certificado de antigüedad laboral emitido por la empresa.
Acreditación de la carga familiar.
Caja 18
Caja 18 otorga un aporte de $25.000 por el nacimiento o adopción de un hijo.
Los documentos requeridos son:
Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil, una vez incorporada la carga familiar.
Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.
El beneficio puede solicitarse dentro de los 120 días corridos posteriores al nacimiento.
Caja Los Héroes
Los afiliados a Caja Los Héroes pueden acceder a un bono único de $22.000.
Para realizar el trámite se requiere:
Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil.
Solicitud de Autorización y Pago de Prestación.
Cédula de identidad vigente del afiliado.
La solicitud debe efectuarse dentro de los 120 días siguientes al nacimiento. Si el trámite lo realiza la madre, además deberá presentar un certificado de embarazo emitido desde el séptimo mes de gestación.
Caja La Araucana
Caja La Araucana entrega un bono de $21.000 por el nacimiento de un hijo o hija, incluyendo los hijos adoptivos reconocidos como carga familiar.
El trámite debe realizarse de forma presencial presentando:
Cédula de identidad vigente del afiliado.
Certificado de nacimiento del hijo.
Certificado de Asignación Familiar emitido por la entidad correspondiente.
¿Quiénes pueden acceder al Bono de Natalidad?
Este beneficio está dirigido a los trabajadores afiliados a una caja de compensación que cumplan con las condiciones establecidas por su respectiva entidad. Debido a que los requisitos pueden variar, se recomienda revisar la información disponible en la caja correspondiente antes de iniciar la solicitud.
Además del nacimiento de un hijo, algunas cajas también consideran la adopción como hecho que da derecho al beneficio, siempre que se cumplan los requisitos exigidos y se presente la documentación correspondiente.