Caja Los Andes, Caja 18, La Araucana y Los Héroes cuentan con este beneficio, que busca apoyar a las familias con los gastos asociados a la llegada de un nuevo integrante.

El Bono de Natalidad es un beneficio económico que entregan las cajas de compensación a los trabajadores afiliados tras el nacimiento o adopción de un hijo. El objetivo de este aporte es ayudar a las familias a enfrentar parte de los gastos asociados a la llegada de un nuevo integrante.

El monto del beneficio y los requisitos para acceder varían según la caja de compensación a la que pertenezca el trabajador. En todos los casos, es necesario presentar documentación que acredite el nacimiento o la adopción del menor.

¿Cuánto paga cada caja de compensación?

Caja Los Andes

Caja Los Andes entrega un bono de $35.000, el monto más alto entre las principales cajas de compensación del país.

Para solicitarlo se debe presentar:

Certificado de nacimiento del bebé.

Copia por ambos lados de la cédula de identidad del afiliado.

Certificado de antigüedad laboral emitido por la empresa.

Acreditación de la carga familiar.

Caja 18

Caja 18 otorga un aporte de $25.000 por el nacimiento o adopción de un hijo.

Los documentos requeridos son:

Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil, una vez incorporada la carga familiar.

Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.

El beneficio puede solicitarse dentro de los 120 días corridos posteriores al nacimiento.