Alerta del Sernac por falla en vehículos Ford: estos modelos podrían apagarse mientras circulan
- Viernes 31 de julio de 2026
- 18:51 hrs
Los modelos F-150, Mustang, Expedition y Explorer forman parte de la nueva alerta de seguridad. La reparación será gratuita y los propietarios pueden verificar si su vehículo está afectado mediante el número VIN.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para vehículos de la marca Ford, debido a una posible falla mecánica que podría provocar el apagado del motor mientras el automóvil está en movimiento.
La advertencia afecta a 1.959 unidades de los modelos F-150, Mustang, Expedition y Explorer, comercializados en Chile entre octubre de 2021 y abril de 2024.
¿Cuál es la falla detectada?
Según explicó el Sernac, algunos de los vehículos podrían presentar un problema en la bomba de combustible de baja presión, lo que podría generar un corte repentino en el suministro de combustible.
Esta falla podría provocar que el motor se apague durante la conducción, ocasionando la pérdida de tracción y de la asistencia de dirección y frenado, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.
Hasta el momento, no se han reportado accidentes ni personas lesionadas en Chile relacionados con esta situación.
¿Cómo saber si tu Ford está afectado?
El organismo recomendó a los propietarios verificar si su vehículo forma parte de la alerta utilizando el número de identificación del vehículo (VIN).
Para comprobarlo deben:
Ingresar al listado de VIN publicado por el Sernac.
Ir a la sección "Descripción del producto".
Seleccionar la opción "VIN o N.º de chasis".
Verificar si el vehículo aparece en el listado de unidades afectadas.
En caso de estar incluido, contactar a un concesionario Ford para coordinar la reparación.
El número VIN puede encontrarse en el padrón del vehículo, el permiso de circulación, el parabrisas, el marco de la puerta del conductor o el compartimiento del motor.
Reparación gratuita para los vehículos afectados
Ford informó que los propietarios podrán acceder sin costo a una actualización preventiva del módulo de control del motor (PCM) mediante la instalación de la versión más reciente del software.
Para coordinar la revisión y reparación, la marca habilitó los siguientes canales de atención:
Teléfono: 800 470 408.
Correo electrónico: acfordcl@ford.com.
Sitio web oficial de Ford Chile.
Red de concesionarios autorizados.
Centro de atención al cliente.
Plataforma de consulta de alertas de seguridad.
Esta corresponde a la segunda alerta emitida por el Sernac para vehículos Ford en dos días, luego de que el jueves se informara otra advertencia que involucró a 1.004 unidades del modelo Explorer.