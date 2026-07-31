Los modelos F-150, Mustang, Expedition y Explorer forman parte de la nueva alerta de seguridad. La reparación será gratuita y los propietarios pueden verificar si su vehículo está afectado mediante el número VIN.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para vehículos de la marca Ford, debido a una posible falla mecánica que podría provocar el apagado del motor mientras el automóvil está en movimiento.

La advertencia afecta a 1.959 unidades de los modelos F-150, Mustang, Expedition y Explorer, comercializados en Chile entre octubre de 2021 y abril de 2024.

¿Cuál es la falla detectada?

Según explicó el Sernac, algunos de los vehículos podrían presentar un problema en la bomba de combustible de baja presión, lo que podría generar un corte repentino en el suministro de combustible.

Esta falla podría provocar que el motor se apague durante la conducción, ocasionando la pérdida de tracción y de la asistencia de dirección y frenado, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.

Hasta el momento, no se han reportado accidentes ni personas lesionadas en Chile relacionados con esta situación.

¿Cómo saber si tu Ford está afectado?

El organismo recomendó a los propietarios verificar si su vehículo forma parte de la alerta utilizando el número de identificación del vehículo (VIN).

Para comprobarlo deben:

Ingresar al listado de VIN publicado por el Sernac.

Ir a la sección "Descripción del producto".

Seleccionar la opción "VIN o N.º de chasis".

Verificar si el vehículo aparece en el listado de unidades afectadas.

En caso de estar incluido, contactar a un concesionario Ford para coordinar la reparación.

El número VIN puede encontrarse en el padrón del vehículo, el permiso de circulación, el parabrisas, el marco de la puerta del conductor o el compartimiento del motor.