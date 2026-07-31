Bus se volcó en la Ruta 68 en medio de intensa lluvia: hay 17 heridos
- Viernes 31 de julio de 2026
- 10:55 hrs
De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia ocurrió después del túnel Lo Prado, específicamente en la bajada Panguiles, en la comuna de Curacaví.
Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes en la Ruta 68: un bus se volcó mientras avanzaba en dirección a Valparaíso.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia ocurrió después del túnel Lo Prado, específicamente en la bajada Panguiles, en la comuna de Curacaví.
Las primeras versiones, de acuerdo a BioBioChile, apuntan a que el pavimento resbaladizo por efecto de la lluvia habría influido en el volcamiento del bus, aunque las causas del accidente todavía no cuentan con una confirmación oficial.
El comandante de Bomberos, Mauricio Mardones, señaló que hubo dificultades para rescatar a una de las personas heridas en el accidente.
En total hay 17 personas heridas: 11 con lesiones leves y otras seis de mayor intensidad, aunque todas fuera de riesgo vital.
Estas últimas serán trasladadas a centros asistenciales.