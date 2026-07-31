Bus se volcó en la Ruta 68 en medio de intensa lluvia: hay 17 heridos

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia ocurrió después del túnel Lo Prado, específicamente en la bajada Panguiles, en la comuna de Curacaví.

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes en la Ruta 68: un bus se volcó mientras avanzaba en dirección a Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia ocurrió después del túnel Lo Prado, específicamente en la bajada Panguiles, en la comuna de Curacaví.

Las primeras versiones, de acuerdo a BioBioChile, apuntan a que el pavimento resbaladizo por efecto de la lluvia habría influido en el volcamiento del bus, aunque las causas del accidente todavía no cuentan con una confirmación oficial.