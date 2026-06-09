Un análisis del Sernac detectó problemas en la rotulación de huevos comercializados en el país y recordó que expresiones como “Premium”, “Súper Color” o “gallinas felices” no siempre entregan información relevante al consumidor.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó una serie de incumplimientos en el etiquetado de huevos comercializados en Chile, situación que podría afectar la capacidad de los consumidores para comparar adecuadamente los productos disponibles en el mercado.

Según informó el organismo, algunas marcas no entregan toda la información exigida por la normativa vigente, dificultando el acceso a antecedentes relevantes como el peso neto del producto o su aporte nutricional.

Sernac cuestiona uso de términos comerciales

Dentro de las principales observaciones realizadas por el organismo figura el uso de expresiones como “XL”, “Premium” o “Súper Color”.

De acuerdo con el análisis, estas denominaciones corresponden a estrategias de marketing que podrían generar confusión al momento de la compra, ya que los consumidores deberían priorizar información objetiva como el peso en gramos o el contenido de proteínas.

La entidad recordó que la clasificación oficial de los huevos debe ajustarse a las categorías establecidas por la normativa chilena, utilizando denominaciones como “Especial”, “Extra” o “Extra Grande”, entre otras.

No existen diferencias nutricionales entre huevos blancos y de color

Otro de los puntos aclarados por el Sernac tiene relación con una creencia habitual entre los consumidores respecto a los huevos blancos y los huevos de color.

Según explicó el organismo, no existen diferencias nutricionales significativas entre ambos productos.

Las variaciones de precio suelen estar asociadas a factores como la raza de la gallina, el tamaño del huevo o los costos de producción, y no a un mayor aporte nutricional.