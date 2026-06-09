¿Huevos XL o Premium? Sernac detecta incumplimientos y llama a revisar la información nutricional
- Martes 9 de junio de 2026
- 18:46 hrs
Un análisis del Sernac detectó problemas en la rotulación de huevos comercializados en el país y recordó que expresiones como “Premium”, “Súper Color” o “gallinas felices” no siempre entregan información relevante al consumidor.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó una serie de incumplimientos en el etiquetado de huevos comercializados en Chile, situación que podría afectar la capacidad de los consumidores para comparar adecuadamente los productos disponibles en el mercado.
Según informó el organismo, algunas marcas no entregan toda la información exigida por la normativa vigente, dificultando el acceso a antecedentes relevantes como el peso neto del producto o su aporte nutricional.
Sernac cuestiona uso de términos comerciales
Dentro de las principales observaciones realizadas por el organismo figura el uso de expresiones como “XL”, “Premium” o “Súper Color”.
De acuerdo con el análisis, estas denominaciones corresponden a estrategias de marketing que podrían generar confusión al momento de la compra, ya que los consumidores deberían priorizar información objetiva como el peso en gramos o el contenido de proteínas.
La entidad recordó que la clasificación oficial de los huevos debe ajustarse a las categorías establecidas por la normativa chilena, utilizando denominaciones como “Especial”, “Extra” o “Extra Grande”, entre otras.
No existen diferencias nutricionales entre huevos blancos y de color
Otro de los puntos aclarados por el Sernac tiene relación con una creencia habitual entre los consumidores respecto a los huevos blancos y los huevos de color.
Según explicó el organismo, no existen diferencias nutricionales significativas entre ambos productos.
Las variaciones de precio suelen estar asociadas a factores como la raza de la gallina, el tamaño del huevo o los costos de producción, y no a un mayor aporte nutricional.
¿Qué pasa con las “gallinas felices”?
El informe también abordó el uso de conceptos asociados al bienestar animal.
En ese contexto, el Sernac indicó que expresiones como “gallinas libres de jaula”, “libre pastoreo” o certificaciones como “Certified Humane” sí responden a estándares específicos relacionados con las condiciones de crianza de las aves.
Sin embargo, el término “gallinas felices” fue catalogado como una expresión de carácter publicitario que actualmente no cuenta con una definición legal o técnica reconocida en la normativa chilena.
La ley prohíbe información engañosa en alimentos
El organismo recordó que la legislación nacional prohíbe que los alimentos utilicen declaraciones que no puedan ser respaldadas mediante evidencia científica o que puedan inducir a error a los consumidores.
Por esta razón, llamó a revisar cuidadosamente la información contenida en los envases y a basar las decisiones de compra en datos objetivos, como el peso, la clasificación oficial y el aporte nutricional del producto.