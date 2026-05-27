Histórica inversión tecnológica en Chile: Así serán los tres nuevos centros de datos para Inteligencia Artificial

La empresa española de energías renovables, Grenergy, anunció un millonario plan estratégico destinado a transformar a Chile en el principal centro de procesamiento de datos de América Latina. A través de su nueva plataforma de infraestructura digital denominada "GR Data", la firma proyecta combinar su fuerte capacidad en generación solar y almacenamiento energético con la construcción de nuevos centros de datos.

El anuncio representa un impulso clave para posicionar al país en la vanguardia tecnológica regional, con el objetivo directo de competir y superar a Brasil, país que actualmente lleva la ventaja en este creciente mercado.

Detalles de los nuevos recintos en Santiago y Atacama

El proyecto presentado a los inversionistas contempla la construcción de dos grandes campus cloud (en la nube) en la Región Metropolitana, específicamente en las zonas periféricas de la capital: Polpaico Campus Norte y Alto Jahuel Campus Sur. Ambas instalaciones sumarán 600 MW de capacidad IT y tendrán una demanda estimada de 3,5 TWh anuales, ubicándose estratégicamente cerca de los principales nodos de conectividad de Chile.

A estos recintos se sumará una tercera y pionera instalación en el norte del país: Atacama Data. Este centro estará orientado exclusivamente al entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (IA).

Sus características principales incluyen:

Una capacidad inicial de 400 MW IT, con potencial de escalar hasta 1 GW.

Acceso garantizado a la red en el nodo Kimal (220 kV).

Capacidad para abastecer hasta 2,5 TWh anuales.

Las ventajas de Chile frente a los gigantes tecnológicos

La propuesta de Grenergy para instalar esta megaobra en territorio nacional se sustenta en lo que la empresa califica como una "ventaja país difícil de replicar".

Según detalló la compañía, Chile ofrece energía renovable que se posiciona entre las más competitivas del mundo, destacando que sus operaciones funcionarán sin consumo de agua. Además, la geografía chilena permite una conectividad cercana a los cables submarinos de fibra óptica, garantizando latencias inferiores a los 20 milisegundos.

La combinación de estos factores logísticos y energéticos, sumado a un equipo especializado en desarrollo de infraestructura, convierte a Chile en un destino sumamente atractivo para los hyperscalers y los grandes actores tecnológicos globales que buscan expandir sus operaciones hacia América Latina.

Impacto y consolidación de inversiones

Junto con el anuncio de los data centers, Grenergy actualizó su plan de negocios a nivel global hasta el año 2028, elevando su inversión total prevista a US$ 4.300 millones. De ese abultado presupuesto, Chile concentrará el 45%.

Esto se traduce en un nuevo plan de inversión exclusivo de US$ 2.000 millones entre 2026 y 2028, monto que estará destinado a ampliar sus plataformas de energía solar y almacenamiento, operando en paralelo a la nueva división de data centers.

Con estos movimientos financieros, la firma europea consolida su posición como uno de los principales inversionistas extranjeros en el país, acumulando un desembolso histórico de 2.800 millones de euros entre los años 2012 y 2025.