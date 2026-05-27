ENAP anuncia caída en el precio de las bencinas en Chile: Diésel bajará hasta $65 por litro este jueves

Una positiva noticia para el bolsillo de los automovilistas chilenos entregó este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), tras publicar su más reciente informe de estimación, el cual confirma una nueva disminución en el precio de los combustibles que entrará en vigencia a partir de este jueves 28 de mayo.

El ajuste tarifario marca un respiro para los consumidores en medio de las fluctuaciones económicas, impactando directamente en las estaciones de servicio de todo el país.

Detalles del nuevo ajuste en los combustibles

De acuerdo a los datos proporcionados por la estatal, las gasolinas tradicionales registrarán una leve variación a la baja. Específicamente, la bencina de 93 octanos disminuirá su valor en $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos hará lo propio cayendo $0,4 por litro.

Sin embargo, la mayor sorpresa de la jornada la protagoniza el diésel, combustible que experimentará una fuerte y celebrada caída de hasta $65 por litro, lo que significará un alivio directo para el gremio de transportistas y vehículos de carga.

En contraste a estas bajas, el informe advirtió que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular no correrá con la misma suerte, ya que enfrentará un alza considerable de $37,3 por litro.