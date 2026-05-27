Enap confirma fuerte caída en el precio del diésel desde este jueves: revisa las nuevas variaciones
- Miércoles 27 de mayo de 2026
- 18:48 hrs
Las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variaciones, mientras que el GLP vehicular subirá.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó que el diésel registrará una importante baja en su precio a partir de este jueves 28 de mayo, superando incluso las proyecciones iniciales.
Según informó la estatal, el valor del diésel disminuirá en $65 por litro, convirtiéndose en la principal variación dentro del nuevo ajuste semanal de combustibles.
Cómo cambiarán los precios de los combustibles
De acuerdo con el informe entregado por Enap, las variaciones serán las siguientes:
- Gasolina de 93 octanos: -$0,3 por litro
- Gasolina de 97 octanos: -$0,4 por litro
- Kerosene (parafina): sin cambios
- Diésel: -$65 por litro
- GLP vehicular: +$37,3 por litro
En el caso de las gasolinas, los cambios serán prácticamente imperceptibles para los consumidores, mientras que el GLP vehicular sí registrará un aumento importante.
Gobierno destacó caída del diésel
Durante esta semana ya existían proyecciones que apuntaban a una disminución en el valor del diésel, aunque inicialmente se esperaba una caída menor.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había anticipado previamente una “noticia un poco más positiva” respecto al comportamiento de uno de los combustibles, señalando que el Ejecutivo adoptaría una decisión “fiscalmente responsable”.