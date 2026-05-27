Las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variaciones, mientras que el GLP vehicular subirá.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó que el diésel registrará una importante baja en su precio a partir de este jueves 28 de mayo, superando incluso las proyecciones iniciales.

Según informó la estatal, el valor del diésel disminuirá en $65 por litro, convirtiéndose en la principal variación dentro del nuevo ajuste semanal de combustibles.

Cómo cambiarán los precios de los combustibles

De acuerdo con el informe entregado por Enap, las variaciones serán las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: -$0,3 por litro

Gasolina de 97 octanos: -$0,4 por litro

Kerosene (parafina): sin cambios

Diésel: -$65 por litro

GLP vehicular: +$37,3 por litro

En el caso de las gasolinas, los cambios serán prácticamente imperceptibles para los consumidores, mientras que el GLP vehicular sí registrará un aumento importante.