El informe además mostró un aumento de madres extranjeras y comunas donde ya hay más muertes que nacimientos.

Chile continúa experimentando un profundo cambio demográfico que ya comienza a impactar distintas áreas del país. Así lo reveló el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que confirmó una fuerte disminución en los nacimientos y un sostenido envejecimiento de la población.

Según el estudio “Panorama demográfico en Chile”, los nacimientos pasaron de 275.916 en 1993 a 146.446 en 2025, de acuerdo con cifras provisionales, lo que representa una caída de 46,9% en 32 años.

Fecundidad cae a menos de un hijo por mujer

Uno de los datos más relevantes del informe es que, por primera vez, la Tasa Global de Fecundidad se ubicó bajo un hijo por mujer.

En 2025, el promedio llegó a 0,99 nacidos vivos por mujer, consolidando una disminución de 59,4% respecto de 1993.

Además, el estudio mostró que la maternidad también se ha postergado en el país. Mientras en 1993 la edad promedio de fecundidad era de 27 años, en 2025 aumentó a 30 años.

Aumentan nacimientos de madres extranjeras

Otro fenómeno que evidenció un importante crecimiento es el aumento de madres migrantes.

Según las cifras entregadas por el INE, entre 2017 y 2025 la proporción de nacimientos de madres extranjeras pasó de 6,9% a 19,7%, casi triplicándose en ocho años.