Nacimientos en Chile caen casi 47% en 32 años y fecundidad marca mínimo histórico
- Miércoles 27 de mayo de 2026
- 19:27 hrs
El informe además mostró un aumento de madres extranjeras y comunas donde ya hay más muertes que nacimientos.
Chile continúa experimentando un profundo cambio demográfico que ya comienza a impactar distintas áreas del país. Así lo reveló el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que confirmó una fuerte disminución en los nacimientos y un sostenido envejecimiento de la población.
Según el estudio “Panorama demográfico en Chile”, los nacimientos pasaron de 275.916 en 1993 a 146.446 en 2025, de acuerdo con cifras provisionales, lo que representa una caída de 46,9% en 32 años.
Fecundidad cae a menos de un hijo por mujer
Uno de los datos más relevantes del informe es que, por primera vez, la Tasa Global de Fecundidad se ubicó bajo un hijo por mujer.
En 2025, el promedio llegó a 0,99 nacidos vivos por mujer, consolidando una disminución de 59,4% respecto de 1993.
Además, el estudio mostró que la maternidad también se ha postergado en el país. Mientras en 1993 la edad promedio de fecundidad era de 27 años, en 2025 aumentó a 30 años.
Aumentan nacimientos de madres extranjeras
Otro fenómeno que evidenció un importante crecimiento es el aumento de madres migrantes.
Según las cifras entregadas por el INE, entre 2017 y 2025 la proporción de nacimientos de madres extranjeras pasó de 6,9% a 19,7%, casi triplicándose en ocho años.
Más muertes y menor crecimiento natural
El informe también reflejó cambios importantes en las defunciones y en el crecimiento natural de la población.
Durante 2025 se registraron 126.428 fallecimientos, cifra que representa un aumento de 65,8% respecto de 1993.
En paralelo, el crecimiento natural de la población —diferencia entre nacimientos y muertes— cayó drásticamente. Mientras en 1993 la tasa alcanzaba 15,3 personas por cada mil habitantes, en 2025 llegó a apenas 0,9 por mil.
Incluso, el estudio reveló que un 45,1% de las comunas del país ya presentan crecimiento natural negativo, especialmente en regiones como Región de La Araucanía, Región del Biobío, Región de Los Lagos y Región de Valparaíso.