Hija y su pololo detenidos tras pagar en efectivo a compañero para matar a su madre

Tres adolescentes fueron detenidos por el brutal homicidio de una mujer de 53 años. La hija de la víctima y su pololo habrían contratado a un amigo como sicario.

La Fiscalía de La Araucanía confirmó la detención de tres adolescentes de 17 años por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer de 53 años en Loncoche. Entre los aprehendidos figura la propia hija de la víctima, quien junto a su pololo habría orquestado el crimen al interior de la vivienda familiar.

Un plan macabro y un sicario escolar

El homicidio generó profunda conmoción en la comuna luego de que la mujer fuera encontrada sin vida en el living de su casa. De acuerdo a los peritajes de la PDI, la víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes.

En un comienzo, el móvil del ataque era un misterio, especialmente porque no faltaban especies de valor en el inmueble. Sin embargo, la investigación dio un giro radical en las últimas horas.

Los antecedentes recopilados indican que la hija de la mujer y su pololo habrían reunido dinero en efectivo. El objetivo era pagarle a un compañero de liceo para que ingresara al domicilio y ejecutara el asesinato.

Confesión en la Fiscalía

Las diligencias investigativas fueron encabezadas por la fiscal de Loncoche, Ghislaime Durán, en coordinación con la Brigada de Homicidios de la PDI.

Un hecho que llamó la atención de las autoridades ocurrió poco después de descubrirse el crimen. Los tres menores de edad acudieron voluntariamente a la Fiscalía Local de Loncoche, donde habrían revelado su participación en los hechos.

Los adolescentes pasarán a control de detención durante esta jornada. En la audiencia se expondrán los detalles del acuerdo económico y el rol exacto que cumplió cada imputado.

La versión inicial de la familia

Previo a las detenciones, el entorno de la víctima manejaba otra teoría. El esposo de la mujer, José Coronado Muñoz, señaló que se encontraba trabajando fuera de la ciudad cuando ocurrió el ataque.

"Hoy el mundo está lleno de maldad", manifestó el hombre en los primeros momentos del caso, desconociendo quién podía tener motivos para ensañarse con su esposa.

En esa misma línea, la coartada inicial de la hija y su pareja apuntaba a un hallazgo fortuito. Ambos aseguraron que habían salido a clases y, al regresar a la casa, encontraron la brutal escena del crimen y dieron aviso a las autoridades.