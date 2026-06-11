Hacienda admite embargos por CAE a sueldos bajo $3,5 millones

El ministro Jorge Quiroz reconoció "casos aislados" de deudores afectados. Explicó que la diferencia ocurre al usar datos de ingresos de la Operación Renta 2025 para ejecutar los cobros.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que pudieron registrarse "casos aislados" de embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos menores a $3,5 millones mensuales. La situación se dio en el marco de las acciones legales de cobro iniciadas tras la falta de pago.

El origen del desfase en los cobros

El secretario de Estado explicó que las acciones legales se basan en los ingresos declarados en la Operación Renta 2025, los cuales corresponden comercialmente al año 2024.

Por esta razón, justificó el ministro Jorge Quiroz, se producen desajustes operativos si el sueldo actual de los deudores bajó en comparación al año anterior.

“Pudiese ser que haya algunos casos aislados en que el ingreso del 2025 difiere del año 2024 (...) pero mayoritariamente es un límite que está muy cuadrado”, detalló la autoridad. Según la Tesorería, la medida apuntaba a morosos sobre los $3,5 millones mensuales.

Acciones legales y reprogramación

Respecto a los procedimientos, el titular de Hacienda aseguró que el Gobierno está actuando con "máximo criterio y prudencia" frente a la situación. Los embargos solo se ejecutaron contra quienes no respondieron a las alternativas de regularización.

“Las acciones legales se comenzaron a hacer después de ese llamado (hace más de dos meses), y solamente en los casos en que las personas no acudieron”, enfatizó Quiroz.

Hasta la fecha, unos 30 mil morosos del Crédito con Aval del Estado se acercaron para reprogramar sus compromisos. Esta cifra aumenta diariamente, permitiendo a los afectados acceder a flexibilidades en el pago del pie.

El llamado a mantener los pagos

Las acciones de cobro que terminaron en la Tesorería General de la República aplican exclusivamente a los créditos que dejaron de pagarse en las respectivas instituciones financieras.

En esa línea, el ministro cerró su intervención con un mensaje directo a los demás deudores del sistema educacional para evitar caer en esta instancia.

"Las deudas que se pagan en el banco se siguen pagando en el banco, y animamos a las personas que tienen estos créditos (...) que los sigan pagando ahí", concluyó la autoridad.