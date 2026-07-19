Gobierno confirma Bono de Recuperación de Enseres por sistema frontal: entregará hasta $1.500.000 a familias afectadas
- Domingo 19 de julio de 2026
- 10:06 hrs
El beneficio será destinado a hogares afectados por el sistema frontal y se asignará según el nivel de daño registrado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Los pagos comenzarán la próxima semana.
El sistema frontal que continúa afectando a gran parte del país ha dejado viviendas con distintos niveles de daño, especialmente en sectores costeros de la región del Biobío. Frente a esta situación, el Gobierno anunció la entrega de un Bono de Recuperación de Enseres para apoyar a las familias afectadas.
El anuncio fue realizado durante un nuevo balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), donde el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el beneficio comenzará a pagarse durante la próxima semana.
Bono se entregará según el nivel de daño de la vivienda
La comuna de Penco, una de las más afectadas por la salida del mar durante el sistema frontal, será la primera en recibir esta ayuda.
Según explicó el biministro Alvarado, ya fueron aplicadas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) en los hogares afectados, documento que permitirá determinar el monto que recibirá cada familia.
"Se han aplicado en las zonas más afectadas, en la comuna de Penco, todas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) de los hogares que fueron afectados por la salida de mar", indicó la autoridad.
Agregó que "de esas fichas, como están aplicadas, la próxima semana vamos a entregar una ayuda, consistente en un Bono de Recuperación de Enseres, que está establecido en cuatro tramos y que tiene como único requisito que se aplique la FIBE en los hogares".
¿Cuáles serán los montos del Bono de Recuperación de Enseres?
El beneficio se pagará de acuerdo con el nivel de afectación registrado en la vivienda:
- Afectación baja: $375.000.
- Afectación media: $750.000.
- Afectación alta: $1.125.000.
- Afectación muy alta: $1.500.000.
De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, actualmente existen 60 hogares afectados en la comuna de Penco, por lo que la implementación inicial de esta medida representa una inversión de $46.500.000.
¿Cómo se pagará el beneficio?
El biministro Claudio Alvarado informó que el bono será depositado principalmente a través de Cuenta RUT de BancoEstado, aunque precisó que también existirán otros mecanismos de pago para quienes no cuenten con ese medio de recepción.
Desde el Ejecutivo señalaron que este beneficio busca apoyar la reposición de bienes esenciales perdidos o dañados producto del sistema frontal, mientras continúan las labores de evaluación y ayuda a las familias afectadas en distintas regiones del país.