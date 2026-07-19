El beneficio será destinado a hogares afectados por el sistema frontal y se asignará según el nivel de daño registrado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Los pagos comenzarán la próxima semana.

El sistema frontal que continúa afectando a gran parte del país ha dejado viviendas con distintos niveles de daño, especialmente en sectores costeros de la región del Biobío. Frente a esta situación, el Gobierno anunció la entrega de un Bono de Recuperación de Enseres para apoyar a las familias afectadas.

El anuncio fue realizado durante un nuevo balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), donde el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el beneficio comenzará a pagarse durante la próxima semana.

Bono se entregará según el nivel de daño de la vivienda

La comuna de Penco, una de las más afectadas por la salida del mar durante el sistema frontal, será la primera en recibir esta ayuda.

Según explicó el biministro Alvarado, ya fueron aplicadas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) en los hogares afectados, documento que permitirá determinar el monto que recibirá cada familia.

"Se han aplicado en las zonas más afectadas, en la comuna de Penco, todas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) de los hogares que fueron afectados por la salida de mar", indicó la autoridad.

Agregó que "de esas fichas, como están aplicadas, la próxima semana vamos a entregar una ayuda, consistente en un Bono de Recuperación de Enseres, que está establecido en cuatro tramos y que tiene como único requisito que se aplique la FIBE en los hogares".