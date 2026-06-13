La ayuda humanitaria llega en medio de una crisis que ha dejado muertos, millonarias pérdidas económicas y dificultades para el acceso a productos esenciales.

El Gobierno de Chile concretó este sábado el envío de seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia con el objetivo de colaborar frente a la crisis de abastecimiento que afecta al país vecino debido a las prolongadas protestas y bloqueos de carreteras.

La ayuda fue trasladada a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y corresponde al segundo cargamento enviado por el Ejecutivo chileno durante las últimas semanas.

Canciller destaca apoyo a Bolivia

A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reafirmó el compromiso de Chile con la cooperación regional.

"Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa", señaló el canciller.

El primer envío de ayuda humanitaria había sido despachado el pasado 21 de mayo y también fue trasladado hasta la ciudad de La Paz mediante una aeronave de la FACh.

Más de un mes de protestas y bloqueos

Bolivia enfrenta una compleja situación interna debido a las movilizaciones impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales.

Las protestas y bloqueos ya completan 38 días y han provocado importantes dificultades para el transporte de mercancías y el abastecimiento de productos básicos en distintas zonas del país.

Según antecedentes entregados por las autoridades bolivianas, la crisis ha dejado al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por falta de acceso oportuno a atención médica.

Asimismo, las pérdidas económicas derivadas de los bloqueos son estimadas en alrededor de 2.500 millones de dólares.