El Ministerio de Salud informó que ampliará la cobertura del GES para incluir progresivamente todos los tipos de cáncer, junto con fortalecer la Ley Ricarte Soto, formar más especialistas y expandir la red de salud mental.

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció una de las reformas más importantes en materia de cobertura oncológica de los últimos años: todos los tipos de cáncer serán incorporados de manera progresiva al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).

La medida fue dada a conocer por la ministra de Salud, May Chomali, durante la primera cuenta pública participativa de la cartera y comenzará a implementarse en el próximo decreto GES correspondiente al período 2028-2031.

Minsal ampliará la cobertura del GES para todos los tipos de cáncer

La secretaria de Estado explicó que esta iniciativa forma parte de la agenda de salud 2026-2030 y busca fortalecer el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos para pacientes oncológicos.

"Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031, la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres. Asimismo, continuaremos impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto, incorporando nuevas terapias", afirmó la ministra.

La autoridad agregó que el objetivo es seguir reduciendo las brechas de acceso a la atención especializada y entregar una mayor protección financiera a las familias que enfrentan enfermedades oncológicas.