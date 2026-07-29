Minsal anuncia incorporación progresiva de todos los cánceres al GES y refuerzo de tratamientos de alto costo
- Miércoles 29 de julio de 2026
- 20:00 hrs
El Ministerio de Salud informó que ampliará la cobertura del GES para incluir progresivamente todos los tipos de cáncer, junto con fortalecer la Ley Ricarte Soto, formar más especialistas y expandir la red de salud mental.
El Ministerio de Salud (Minsal) anunció una de las reformas más importantes en materia de cobertura oncológica de los últimos años: todos los tipos de cáncer serán incorporados de manera progresiva al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES).
La medida fue dada a conocer por la ministra de Salud, May Chomali, durante la primera cuenta pública participativa de la cartera y comenzará a implementarse en el próximo decreto GES correspondiente al período 2028-2031.
Minsal ampliará la cobertura del GES para todos los tipos de cáncer
La secretaria de Estado explicó que esta iniciativa forma parte de la agenda de salud 2026-2030 y busca fortalecer el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos para pacientes oncológicos.
"Impulsaremos en el próximo decreto GES 2028-2031, la incorporación progresiva de la totalidad de los cánceres. Asimismo, continuaremos impulsando el acceso a tratamientos de alto costo a través de la Ley Ricarte Soto, incorporando nuevas terapias", afirmó la ministra.
La autoridad agregó que el objetivo es seguir reduciendo las brechas de acceso a la atención especializada y entregar una mayor protección financiera a las familias que enfrentan enfermedades oncológicas.
Plan de Alerta Oncológica alcanza un 95% de resolución
Durante la actividad, el Ministerio de Salud también presentó una actualización del Plan de Alerta Oncológica, estrategia implementada para disminuir los tiempos de espera en prestaciones oncológicas, tanto GES como no GES.
Según cifras oficiales, al 14 de julio el plan había resuelto el 95% de los casos priorizados, equivalente a 28.681 registros.
Del total:
17.344 correspondían a garantías GES.
11.337 a prestaciones no GES.
Antes de la intervención, las garantías GES acumulaban un promedio de 76 días de espera, mientras que las prestaciones no GES superaban los 248 días, por lo que el ministerio destacó los avances obtenidos con esta estrategia.
Más especialistas y fortalecimiento de la salud mental
Junto con las medidas en materia oncológica, la ministra anunció nuevas acciones para fortalecer el sistema público de salud durante los próximos años.
Entre ellas destacan:
La formación de 236 médicos especialistas.
La incorporación de nuevas terapias mediante la Ley Ricarte Soto.
La implementación de 50 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental (Cosam).
El fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS).
Nuevas acciones para avanzar en la implementación de la Ley Integral de las Personas Mayores.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que estas iniciativas buscan mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y ampliar el acceso a prestaciones para distintos grupos de la población.