El nuevo informe semanal de ENAP confirmó una importante alza en las bencinas y el diésel que comenzará a regir desde este jueves. El kerosene y el GLP vehicular no registrarán variaciones.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una nueva alza en el precio de los combustibles, la que comenzará a regir desde este jueves y afectará tanto a las gasolinas como al diésel.

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentarán $32,9 por litro, mientras que el diésel registrará un incremento de $28,5 por litro.

¿Cuánto subirán los combustibles?

Según ENAP, las variaciones estimadas para esta semana son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: +$32,9 por litro.

Gasolina de 97 octanos: +$32,9 por litro.

Diésel: +$28,5 por litro.

Kerosene: sin variación.

GLP de uso vehicular: sin variación.

La nueva alza llega luego de las presiones registradas en el mercado internacional del petróleo durante las últimas semanas.