Golpe al bolsillo: bencinas volverán a subir desde este jueves tras informe de ENAP
- Miércoles 29 de julio de 2026
- 18:51 hrs
El nuevo informe semanal de ENAP confirmó una importante alza en las bencinas y el diésel que comenzará a regir desde este jueves. El kerosene y el GLP vehicular no registrarán variaciones.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una nueva alza en el precio de los combustibles, la que comenzará a regir desde este jueves y afectará tanto a las gasolinas como al diésel.
De acuerdo con el informe semanal de la estatal, las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentarán $32,9 por litro, mientras que el diésel registrará un incremento de $28,5 por litro.
¿Cuánto subirán los combustibles?
Según ENAP, las variaciones estimadas para esta semana son las siguientes:
Gasolina de 93 octanos: +$32,9 por litro.
Gasolina de 97 octanos: +$32,9 por litro.
Diésel: +$28,5 por litro.
Kerosene: sin variación.
GLP de uso vehicular: sin variación.
La nueva alza llega luego de las presiones registradas en el mercado internacional del petróleo durante las últimas semanas.
ENAP aclara que no fija los precios
Junto con entregar el informe, la estatal reiteró que no determina el valor final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
La empresa explicó que su función es comercializar combustibles con las compañías distribuidoras, las cuales fijan de manera autónoma el precio de venta al público.
En ese sentido, ENAP recordó que el mercado chileno opera bajo un sistema abierto y competitivo, por lo que los valores finales dependen de cada distribuidor.