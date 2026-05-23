FOTO | Tita Ureta presentó a su bebé y reveló el origen del nombre

A través de sus plataformas digitales, la comunicadora mostró las primeras imágenes de la recién nacida y dio a conocer el nombre elegido, el cual guarda un profundo lazo familiar.

La periodista y conductora de televisión, Tita Ureta, compartió públicamente el nacimiento de su primera hija junto a su esposo, el skater Spiro Razis. A través de sus plataformas digitales, la comunicadora mostró las primeras imágenes de la recién nacida y dio a conocer el nombre elegido, el cual guarda un profundo lazo familiar.

La bebé nació el pasado 21 de mayo, una fecha que la propia animadora destacó por su vinculación con el mes del mar, elemento muy cercano a su estilo de vida.

El origen y significado del nombre de la bebé

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la periodista reveló que su hija se llama Cala Razis Ureta. El nombre posee una fuerte carga emocional para la comunicadora debido a una conexión con su historia familiar: