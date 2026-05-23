FOTO | Tita Ureta presentó a su bebé y reveló el origen del nombre
- Sábado 23 de mayo de 2026
- 18:16 hrs
A través de sus plataformas digitales, la comunicadora mostró las primeras imágenes de la recién nacida y dio a conocer el nombre elegido, el cual guarda un profundo lazo familiar.
La periodista y conductora de televisión, Tita Ureta, compartió públicamente el nacimiento de su primera hija junto a su esposo, el skater Spiro Razis. A través de sus plataformas digitales, la comunicadora mostró las primeras imágenes de la recién nacida y dio a conocer el nombre elegido, el cual guarda un profundo lazo familiar.
La bebé nació el pasado 21 de mayo, una fecha que la propia animadora destacó por su vinculación con el mes del mar, elemento muy cercano a su estilo de vida.
El origen y significado del nombre de la bebé
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la periodista reveló que su hija se llama Cala Razis Ureta. El nombre posee una fuerte carga emocional para la comunicadora debido a una conexión con su historia familiar:
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Homenaje materno: El nombre "Cala" fue elegido porque corresponde a la flor preferida de la fallecida madre de Tita Ureta.
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Declaración de la animadora: "Hola Cala Razis Ureta, como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida", expresó la conductora en sus redes sociales.
Estado de salud tras el parto
Respecto al proceso de nacimiento, la influencer detalló que el parto se desarrolló de manera óptima y que no se presentaron dificultades médicas durante el procedimiento asistencial.
Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud. "Salió todo súper y ella está sanita", confirmó Ureta, quien además aprovechó la instancia para agradecer las muestras de afecto y los mensajes de preocupación enviados por sus seguidores tras confirmarse la noticia.