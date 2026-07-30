Constanza Capelli confirma su embarazo con tierno registro junto a su pareja y Bigotes
- Jueves 30 de julio de 2026
- 19:47 hrs
Con un registro protagonizado por su pareja, su perro Bigotes y su familia, Constanza Capelli confirmó que está embarazada. Hasta ahora, no ha revelado cuántos meses de gestación tiene.
Constanza Capelli sorprendió este jueves a sus seguidores al anunciar que está embarazada. La actual participante de Fiebre de Baile compartió la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde mostró algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa.
Junto al registro escribió: "Un amor que crece y crece en mi vientre", acompañando imágenes de su pareja, su mascota Bigotes y sus familiares.
El tierno video con el que confirmó su embarazo
El registro comienza con una escena que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Mientras la exchica reality aparece junto a Bigotes, el perro que adoptó tras convertirse en la ganadora de Gran Hermano Chile, comenta con una sonrisa que "son tres". En ese momento, su pareja, Sebastián, la corrige con ternura y responde: "Somos cuatro", haciendo referencia al bebé que viene en camino.
Posteriormente, el video muestra distintos momentos del embarazo, donde se observa a Constanza acariciando su vientre, compartiendo la noticia con sus familiares, incluida su abuela, y finaliza con una imagen de unos pequeños zapatos junto al mensaje: "Te estamos esperando".
¿Seguirá en "Fiebre de Baile"?
Hasta ahora, Constanza Capelli no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene ni tampoco si esta noticia implicará cambios en su participación en Fiebre de Baile, el programa de Chilevisión del que actualmente forma parte.
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores y de diversas figuras del espectáculo, quienes celebraron la llegada de esta nueva etapa en la vida de la influencer y exchica reality.