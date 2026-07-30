Con un registro protagonizado por su pareja, su perro Bigotes y su familia, Constanza Capelli confirmó que está embarazada. Hasta ahora, no ha revelado cuántos meses de gestación tiene.

Constanza Capelli sorprendió este jueves a sus seguidores al anunciar que está embarazada. La actual participante de Fiebre de Baile compartió la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde mostró algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa.

Junto al registro escribió: "Un amor que crece y crece en mi vientre", acompañando imágenes de su pareja, su mascota Bigotes y sus familiares.

El tierno video con el que confirmó su embarazo

El registro comienza con una escena que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Mientras la exchica reality aparece junto a Bigotes, el perro que adoptó tras convertirse en la ganadora de Gran Hermano Chile, comenta con una sonrisa que "son tres". En ese momento, su pareja, Sebastián, la corrige con ternura y responde: "Somos cuatro", haciendo referencia al bebé que viene en camino.

Posteriormente, el video muestra distintos momentos del embarazo, donde se observa a Constanza acariciando su vientre, compartiendo la noticia con sus familiares, incluida su abuela, y finaliza con una imagen de unos pequeños zapatos junto al mensaje: "Te estamos esperando".