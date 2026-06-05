El operativo fue realizado desde Iquique en un vuelo de la FACh y contempló la expulsión de ciudadanos colombianos y dominicanos. Entre los afectados había personas con condenas por delitos y otras requeridas por la justicia de sus países de origen.

Un total de 45 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Chile en un nuevo operativo coordinado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast junto al Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría del Interior, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El procedimiento se realizó desde la ciudad de Iquique, en la Región de Tarapacá, mediante un vuelo especialmente destinado a concretar las expulsiones.

¿Quiénes fueron expulsados de Chile?

Según informaron las autoridades, el grupo estuvo compuesto por 34 ciudadanos colombianos y 11 ciudadanos dominicanos.

De acuerdo con la PDI, las expulsiones correspondieron tanto a resoluciones administrativas como judiciales.

El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León, explicó que del total de personas expulsadas, 36 fueron objeto de medidas administrativas y nueve de medidas judiciales.

Algunos expulsados habían cometido delitos en Chile

Las autoridades detallaron que parte de los extranjeros expulsados registraban antecedentes por delitos cometidos en territorio nacional.

Entre ellos figuran casos relacionados con tráfico de drogas, robo con intimidación y robo con violencia.

Según indicó la PDI, algunas de estas personas ya habían cumplido las condenas impuestas por la justicia chilena, lo que permitió ejecutar posteriormente la medida de expulsión.