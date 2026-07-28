Estudiante con TEA fue inmovilizado en el suelo para recibir vacuna en liceo de Longaví

Padres acusaron que funcionarias de salud sujetaron al menor frente a sus compañeros en lugar de permitir que su padre lo contuviera. El municipio y el establecimiento anunciaron investigaciones.

Una grave denuncia interpuso la familia de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien el pasado viernes 24 de julio habría sido inmovilizado en el suelo por funcionarias de salud para recibir una vacuna al interior del Liceo Laura Urrutia Benavente de Longaví.

Según relataron los apoderados, el menor presenta un profundo temor a las vacunas. Su padre permanecía fuera del recinto, disponible para ingresar y brindar contención emocional durante el procedimiento.

Sin embargo, al ver la aguja, el niño sufrió una desregulación, cayendo al suelo. La familia sostiene que, en lugar de permitir el ingreso del padre, funcionarias destinadas por el Cesfam de Longaví lo sujetaron en el piso para administrarle la dosis.

El procedimiento fue presenciado por otros alumnos y dejó al menor con un alto nivel de angustia. Ante esto, los padres denunciaron el hecho a Carabineros para determinar responsabilidades.

“Ningún niño debería ser inmovilizado para recibir una vacuna, tenga o no una condición como el TEA. Los establecimientos y los equipos de salud deben estar preparados para actuar con empatía, respeto y contención, especialmente cuando se trata de niños neurodivergentes”, cuestionaron los apoderados.

Acciones del liceo y el municipio

A través de un comunicado emitido el 27 de julio, el Liceo Laura Urrutia Benavente confirmó que presentó un reclamo formal ante la Dirección del Cesfam Amanda Benavente. El establecimiento solicitó investigar los hechos bajo la normativa vigente y anunció que brindará apoyo y contención emocional a los estudiantes que presenciaron la situación.

Por su parte, la Ilustre Municipalidad de Longaví informó que el alcalde Jaime Briones Jorquera instruyó un proceso de investigación coordinado con el Director de Salud para esclarecer lo sucedido. La entidad detalló que el directivo ya se contactó con la familia afectada para entregar apoyo y mantener una comunicación permanente.