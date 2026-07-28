Mientras el Minsal destacó importantes avances en infraestructura hospitalaria en el Maule, el alcalde de Linares criticó que la comuna quedara fuera de la visita oficial, pese a que las obras del nuevo recinto siguen paralizadas y con menos del 30% de ejecución.

La visita de la ministra de Salud a la Región del Maule dejó importantes anuncios para la red asistencial, aunque también provocó cuestionamientos desde la comuna de Linares, donde las obras del nuevo hospital continúan paralizadas.

Durante la jornada, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que el Hospital de Parral alcanza un 97% de avance en su construcción, mientras que en Curicó se confirmó la próxima inauguración de una Unidad de Quimioterapia, que beneficiará a más de 320 mil personas de la provincia.

Hospital de Parral entra en su etapa final

Según detalló la cartera, el nuevo Hospital de Parral se encuentra en la fase final de ejecución, alcanzando un 97% de avance, lo que acerca al recinto a su futura puesta en marcha.

Además, se anunció la apertura de una Unidad de Quimioterapia en Curicó, iniciativa que permitirá acercar la atención oncológica a miles de pacientes, evitando traslados a otras ciudades para recibir tratamiento.