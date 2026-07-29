Diputado pide a Contraloría investigar beca del IND que seremi del Deporte del Maule cobró en el cargo

La autoridad del Maule recibió más de $10 millones en beneficios deportivos mientras ejercía funciones.

El diputado Jaime Araya (IND) envió este martes un oficio a la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de los pagos del Instituto Nacional de Deportes (IND) a la seremi del Deporte del Maule, María Francisca Mardones, mientras ejercía su cargo.

La solicitud del parlamentario ocurrió tras un reportaje de The Clinic que reveló que la deportista paralímpica cobró beneficios del IND -organismo dependiente del Ministerio del Deporte- tras asumir como autoridad en marzo.

Según Transparencia de la Subsecretaría del Deporte, Mardones percibió una remuneración como seremi de $4.554.112 durante los meses de abril y junio.

En ese mismo periodo, la plataforma web del IND registra que en abril la autoridad cobró $5.501.881 en total por la Beca Proddar y aportes complementarios. El 10 de junio recibió una nueva transferencia por $3.897.541 de la beca, junto a $512.000 por beneficio de sala cuna y $305.670 por AFP.

Los descargos de la autoridad y la versión del IND

La seremi explicó al medio citado que no renunció antes porque existían demoras administrativas en el pago de su sueldo ministerial, debía sostener a su familia y aún no contaba con el oficio que confirmaba su nombramiento.

Fuentes del Ministerio del Deporte afirmaron que la ministra Natalia Duco conoció el caso y autorizó la continuidad de los pagos, argumentando que no existía una inhabilidad legal, aun cuando la propia secretaria de Estado renunció a la Beca Proddar en febrero antes de asumir.

Por su parte, el IND indicó que Mardones era beneficiaria desde 2012 y renunció formalmente a la beca el 2 de junio de 2026, al no poder compatibilizar la exigencia deportiva con sus responsabilidades públicas.

El organismo precisó que la autoridad cumplió con sus entrenamientos hasta mayo de 2026 y, como el pago se realiza a mes vencido, la última transferencia se ejecutó el 10 de junio.

Argumentos del oficio en Contraloría

En el requerimiento, Araya solicita “que analice la legalidad de las transferencias realizadas por el Instituto Nacional de Deportes hacia la actual seremi de la Región del Maule, Sra. María Francisca Mardones, tras haber asumido su cargo oficial”.

“Resulta imperativo que este organismo examine tales hechos al amparo del principio de probidad administrativa, que obliga a todo servidor público a velar por el interés general y la transparencia en el manejo del erario fiscal. En este sentido, la normativa vigente sobre procedimientos administrativos exige el deber de abstención ante cualquier interés económico particular que pueda comprometer la imparcialidad de la autoridad“, añade el escrito.

El parlamentario pidió a Contraloría evaluar la compatibilidad entre el servicio público y un beneficio de alto rendimiento. También requirió definir si existe un conflicto de interés al recibir fondos del IND mientras se dirige la misma cartera a nivel regional.

“La presente solicitud no pretende anticipar la existencia de una infracción, sino obtener un pronunciamiento objetivo que permita determinar si las actuaciones descritas se ajustaron a los principios de legalidad, probidad, imparcialidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos”, concluyó Araya.