La familia aseguró que no se permitió el ingreso del padre para acompañar y contener al niño durante el procedimiento. El establecimiento educacional presentó un reclamo formal por lo ocurrido.

Una denuncia realizada por la familia de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Liceo Laura Urrutia Benavente, en la comuna de Longaví, motivó el inicio de una investigación luego de que se acusara una presunta inmovilización del menor durante un operativo de vacunación.

Según relataron los padres, el estudiante habría sido sujetado en el suelo por funcionarias de salud mientras se realizaba el procedimiento.

Familia cuestiona procedimiento

De acuerdo con la denuncia, el padre del niño solicitó ingresar para acompañar y contener emocionalmente a su hijo durante la vacunación, petición que, según la familia, no fue autorizada.

Los apoderados sostienen que, ante la negativa, el menor habría sido inmovilizado para concretar la inoculación, situación que calificaron como preocupante.